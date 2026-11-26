С 2022 г. при содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) столичные предприятия приобрели более 11 тыс. единиц современного оборудования. Это позволило компаниям модернизировать производственные площадки, увеличить выпуск продукции, внедрить передовые технологии и расширить возможности для развития бизнеса. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Поддержка оказывается в рамках городских программ инвестиционного кредитования и льготного лизинга. Первая позволяет предприятиям привлекать финансирование, в том числе на приобретение оборудования. Вторая помогает обновлять производственные мощности: Фонд компенсирует часть затрат компаний на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды промышленного оборудования.

«Москва последовательно формирует условия для технологического развития промышленности. Благодаря содействию Фонда компании могут быстрее модернизировать производства, внедрять роботизированные комплексы и автоматизированные системы, увеличивать объемы выпуска и осваивать новые направления. С 2022 г. столичные промышленники приобрели уже более 11 тыс. единиц высокотехнологичного оборудования. Это конкретный результат городской политики по укреплению технологического потенциала Москвы», — сказал Максим Ликсутов.

Одним из примеров эффективного использования мер поддержки стало предприятие «ЗИС», которое локализовало свои мощности в особой экономической зоне «Технополис Москва». Завод стал первым в России производителем электрической коммунальной техники полного цикла с максимальной степенью локализации. При содействии МФППиП компания оснастила производство современным оборудованием, в том числе установкой и комплексом лазерной резки, гидравлическим листогибочным прессом, тремя роботизированными комплексами, токарным и вертикальным металлообрабатывающими центрами с ЧПУ, а также автоматизированными системами хранения. Новое оснащение позволяет развивать собственную производственную инфраструктуру и внедрять передовые технологические решения.

Другой пример — столичный производитель готовых кофейных напитков, натуральных кофейных и чайных экстрактов «Кулбрю». Благодаря поддержке Фонда компания модернизирует производственные мощности и планирует более чем вдвое увеличить объемы выпуска. С начала года предприятие уже произвело свыше семи миллионов готовых напитков и около 390 тыс. упаковок экстрактов общим объемом 373 тыс. литров.

Модернизация затрагивает и высокотехнологичные производства электронной промышленности. Так, резидент ОЭЗ «Технополис Москва», АО «Завод “Протон”», при содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства запустил новую линию для нанесения никелевых и золотых покрытий на печатные платы. Такие покрытия защищают металлические элементы от окисления и обеспечивают надежность электрических соединений электронных компонентов. Всего предприятие приобрело 20 единиц высокотехнологичного оборудования.



