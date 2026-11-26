МТС ввела в эксплуатацию отечественную базовую станцию «Иртея» в селах Красноармейского и Чесменского районов Челябинской области. Благодаря этому жители сразу нескольких небольших сел получили доступ к голосовой связи и мобильному интернету LTE. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила новые базовые станции «Иртея» в селе Беликуль Красноармейского района и поселке Новотемирский Чесменского района. Российское оборудование работает в диапазоне LTE-1800 и обеспечивает покрытие не только в самих населенных пунктах, но и в соседних деревнях, а также вблизи автомобильных дорог и мест отдыха, популярных у южноуральцев.

Мобильная связь появилась в ключевых инфраструктурных объектах малых населенных пунктах: школах, ФАПах и других организациях. Использование нового телеком-оборудования позволяет жителям сельской местности пользоваться онлайн-сервисами и банковскими приложениями, а также получать государственные услуги, не выезжая в районные центры и столицу Челябинской области.

«Внедрение в сеть оборудования российского производства – важный этап в реализации программы развития инфраструктуры на Южном Урале. С помощью «Иртея» МТС расширяет покрытие LTE-интернета в Челябинской области, а вместе с этим повышает технологическую независимость сети. Такие базовые станции могут работать в разных диапазонах, что дает нам возможность применять их и для городов, и для сельской местности. Мы уже успешно запустили российское оборудование в нескольких районах региона и продолжим его использовать для развития нашей сети», – отметил директор МТС в Челябинской области Алексей Быков.

Запуск МТС отечественных базовых станций «Иртея» в Челябинской области стал частью общероссийского проекта по разработке, производству и введению в эксплуатацию в реальных условиях отечественных площадок LTE. Всего к началу 2027 г. в 76 регионах России будет установлено 3800 базовых станций производства «Иртея».