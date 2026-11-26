МТС запустила 5G в Тюмени. Компания открыла доступ горожанам к сети 5G на действующих частотах LTE 2100 МГц вблизи значимых объектов социальной инфраструктуры и жилых районах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сеть 5G МТС доступна в центре Тюмени в районе Цветного бульвара, сквера Сибирских кошек, ЦУМа. Сеть нового поколения «ловит» в районе торгово-развлекательных центров с высокой концентрацией пользователей «Тюмень Сити Молл», «Солнечный», «Кристалл». При этом значок «5G» на своих смартфонах могут увидеть посетители «Солнечного» и «Кристалла» внутри торговых центров на всех этажах. Также новые скорости доступны горожанам в районе Михайловского рынка и Тюменской филармонии.

Для запуска нового стандарта связи не потребовалось строительства новых базовых станций и подключения новых радиочастот. Поэтапное развертывание 5G происходит на действующих частотах LTE 2100 МГц в зонах максимальной активности абонентов по принципу технологической нейтральности. Это позволяет задействовать частотный ресурс одновременно для сетей четвертого и пятого поколений.

«Запуск 5G в Тюмени – стратегически важный шаг в развитии цифровой среды города. Для горожан это означает принципиально иное качество жизни: доступ к тяжелым образовательным и развлекательным сервисам, развитие умной городской среды и VR/AR‑технологий. Для тюменского бизнеса сети пятого поколения станут важным инструментом повышения эффективности. Низкая задержка сигнала и сверхвысокая пропускная способность позволят развивать промышленный интернет вещей, роботизацию и системы управления производством в реальном времени без потери данных», — сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

«Запуск сетей 5G является значительным шагом вперед в области телекоммуникационных технологий и открывает новые возможности для наших граждан. Эта технология обеспечивает более высокую скорость передачи данных, низкую задержку и возможность подключения большего числа устройств одновременно. Такие возможности помогут улучшить качество жизни и работающие цифровые сервисы в различных сферах, включая здравоохранение, образование и транспорт. Уверен, что 5G станет основой для дальнейшего инновационного развития и улучшения взаимодействия между людьми и технологиями», — отметил заместитель губернатора Тюменской области Станислав Логинов.

Ранее Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) разрешила операторам запускать сеть 5G частотах, выделенных под 4G, и на уже имеющемся оборудовании. С 2027 г. предусмотрен поэтапный переход на отечественные базовые станции, который должен завершиться к концу 2031 г.