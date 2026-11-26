Жители Югры получили возможность подключить телефонные номера с комбинацией цифр предстоящего 2027 г. в ожидании зимних праздников. «МегаФон» уже пополнил интернет-витрину новыми вариациями и открыл возможность выбора «новогодних» номеров, содержащих число 2027. Такая комбинация поможет зафиксировать в памяти важный момент: начало нового жизненного этапа, рождение ребенка, открытие бизнеса или веру в то, что следующий год принесет долгожданные перемены. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Как выяснили аналитики оператора, интерес к красивым цифровым комбинациям проявляют все возрастные категории. Особенно часто такие номера выбирают югорчане в возрасте от 31 до 45 лет. Именно они совершают более половины всех покупок. Значительную долю составляют и представители поколения 46–65 лет (20%), а также молодежь 21–30 лет (20%).

Мужчины проявляют к уникальным номерам особый интерес, на них приходится 72% от общего числа покупателей. Скорее всего, такой выбор становится способом подчеркнуть статус и индивидуальность.

«Перед самым сказочным праздником наши абоненты могут порадовать себя или своих близким настоящим талисманом, заряженным на удачу. Номер с красивым сочетанием будет напоминать о знаковом периоде, принесшем позитивные изменения. В подборке номеров с “2027” есть и абсолютно бесплатные варианты», — сказал директор «МегаФона» в Ханты-Мансийском автономном округе Дмитрий Мелихов.

Помимо комбинации цифр 2027 г. на сайте оператора доступен подбор номера по различным параметрам. Умный поиск поможет найти необходимое сочетание по нескольким критериям: любимому числу, красивому «хвосту» или похожему номеру. Результатом станет список свободных вариантов, доступных для оформления здесь и сейчас.