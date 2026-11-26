Продуктовая ИT-компания Just AI открывает командный доступ к Jay Flow — платформе для одновременной работы с более чем 50 нейросетями и различными форматами контента на бесконечном холсте. Корпоративный тариф позволит сотрудникам работать над совместными задачами в одном пространстве, без необходимости обмениваться результатами в почте и мессенджерах, и сразу видеть правки друг друга. Об этом CNews сообщили представители Just AI.

В Jay Flow зарегистрированы 1,6 млн. индивидуальных пользователей. Для команд платформа станет единой корпоративной ИИ-средой вместо разрозненных инструментов и личных подписок. Администратор сможет управлять ролями и правами доступа, персональными и командными лимитами, следить за расходами и аналитикой использования нейросетей.

Одновременно с запуском тарифа для команд Jay Flow подключается к сервисам, в которых компании уже работают: системам учета и CRM, таск-трекерам, базам данных, рекламным кабинетам и корпоративным мессенджерам. Среди них — «1С», amoCRM, RetailCRM, «Мой Склад», СДЭК, «Яндекс Директ» и «Яндекс Метрика». Отчет, коммерческое предложение или презентация собираются сразу на данных из этих систем — переносить выгрузки руками больше не нужно.

«Наша платформа удобна тем, что позволяет мыслить визуально и подходит для генерации мультимодального контента. Если пользователю для одной задачи нужно создать изображение и видео, Jay Flow даст результат быстрее набора отдельных сервисов. Благодаря интеграциям платформа начинает плотнее работать с данными, в ней станет возможно собирать масштабную аналитику и проводить исследования», — сказал Сергей Богачев, руководитель продукта Jay Flow.

В Jay Flow без технических знаний можно создавать презентации, инфографику, лендинги, приложения, коммерческие предложения, отчеты, учебные программы, картинки, видео, расшифровки встреч. Например, Университет ИТМО готовил в Jay Flow визуалы и рекламные материалы для приемной кампании, потратив сил и времени в разы меньше обычного.

В Jay Flow результат одного шага становится основой для дальнейшей работы: сгенерированная картинка идет в видео, из которого в свою очередь собирается презентация. Под капотом платформы — топовые нейросети, такие как GPT, Claude, Nano Banana, Veo, Kling и др.

Запуск бизнес-тарифа стал ответом на запросы пользователей Jay Flow и будет актуален для команд от нескольких человек до 150 сотрудников, для больших компаний доступны индивидуальные условия. Стоимость лицензии начинается от 5900 руб. в месяц, пакета кредитов для генераций — от 15 тыс. руб. Кредиты для команды обходятся до 39% дешевле, чем при покупке на личном тарифе. До конца 2026 г. действуют акционные предложения.