В компании АО «Инфотекс Интернет Траст» (ИИТ) проанализировали основные риски проектов интеграции с госсистемами в 2026 г. По оценкам экспертов, организациям, которые взаимодействуют с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА), может не хватить времени, чтобы подготовить информационные системы к выполнению требований, установленных Минцифры. Об этом CNews сообщили представители ИИТ.

Дополнительные риски могут создать попытки компаний сократить расходы на интеграцию за счет «серых» схем и отсутствия запаса мощностей, а также организационные сложности.

Согласно требованиям Минцифры, уже к 1 января 2027 г. компании, работающие с ЕСИА, обязаны встроить в свою информационную систему средства криптографической защиты информации (СКЗИ) не ниже КСЗ и пройти оценку влияния в аккредитованной лаборатории ФСБ России, либо выбрать типовое решение. За невыполнение этих требований предусмотрена блокировка доступа к ЕСИА. При этом, по оценкам ИИТ, процесс проведения тематических исследований и внедрения может занять около двух лет. Кроме того, каждое значимое изменение инфраструктуры потребует повторной оценки еще на 8-12 месяцев. Около N% компаний могут не успеть внедрить изменения в установленные сроки.

Другие риски связаны с попытками сэкономить бюджет на интеграцию. Некоторые компании пытаются оптимизировать затраты за счет выбора облака или размещения у вендора по модели SaaS. Шлюз в облаке делит виртуальную среду с чужими сервисами – регулятор считает такую конфигурацию уязвимостью и закрывает ее. В свою очередь, «серая» схема, когда решение работает на мощностях вендора, а электронная подпись организации передана ему в управление, незаконна.

Проблемы возникают и при попытках сэкономить на запасе мощностей. Типовое решение для работы с ЕСИА предполагает размещение на физических серверах. Если запаса под пиковую нагрузку или новые сценарии использования интеграции нет, сервис упирается в предел производительности – а быстро нарастить ресурсы, как в облаке, не получится.

Отдельную группу составляют организационные риски, которые чаще всего возникают у заказчиков без опыта интеграции. Один из них – считать, что API шлюза совпадает с API ЕСИА. Типовое решение предусматривает собственный API. Если команда сначала ориентируется на API ЕСИА, а затем выясняет, что он не подходит для интеграции через шлюз, разработку приходится пересматривать. Это может задержать запуск и увеличить стоимость проекта.

Сложности могут возникать и в процессе эксплуатации, например, когда через один шлюз начинают работать сразу несколько команд. Так, в банке их количество может превышать 15: кредиты, ипотека, страхование, комплексное банковское обслуживание. У каждой свои согласия клиентов, и без правильной настройки со стороны команды эксплуатации запросы одной команды попадают к другой, а одни и те же данные запрашиваются повторно. Разграничение доступа нужно учитывать уже при проектировании интеграции.

«Интеграцию с государственными системами важно рассматривать как долгосрочный инфраструктурный проект. И подходить к ее реализации соответствующим образом: заложить будущие сценарии, нагрузку и сроки на старте проще и дешевле, чем переделывать уже работающую систему. Многие риски становятся заметны только после запуска, но за счет качественной подготовки к внедрению можно свести их к минимуму», – сказал Александр Володин, владелец продукта TrustGate в компании ИИТ.