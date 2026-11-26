Российский разработчик и производитель вычислительной техники «Гравитон» завершил ключевой этап программы ШКИБ 2026: в МБОУ «Верхневилюйская спортивная СОШ им. Ю. Н. Прокопьева» реализован проект «Мобильный ИТ-класс». В рамках инициативы школе поставлено современное оборудование, позволяющее гибко выстраивать учебный процесс и развивать у учащихся цифровые компетенции. Об этом CNews сообщили представители «Гравитона».

Одним из центральных элементов оснащения стали ноутбуки «Гравитон» Н15И-ТП. Модель разработана с учетом требований к надежности и производительности для образовательных задач: устройство обеспечивает стабильную работу прикладного ПО, необходимого для освоения основ программирования, работы с графикой, офисными пакетами и онлайн-платформами. Благодаря сбалансированной конфигурации ноутбук подходит как для индивидуальных учебных проектов, так и для групповой работы в рамках практических занятий.

«Ноутбуки «Гравитон» Н15И-ТП созданы как универсальные решения в том числе и для образовательных учреждений: они сочетают достаточную вычислительную мощность, надежность и удобство эксплуатации. Для мобильного класса особенно важна устойчивость к интенсивной эксплуатации и возможность быстрой подготовки к занятиям — эти требования были заложены в конструкцию и комплектацию модели. Поставка таких устройств в Верхневилюйскую спортивную школу Республики Саха (Якутия) — пример того, как российское оборудование помогает решать реальные задачи учебных заведений в удаленных регионах», — сказал Сергей Гендрих, руководитель управления клиентских систем «Гравитон».

По словам заместителя директора по учебной работе и руководителя проекта «Мобильный ИТ-класс» Клавдии Пертюркановой, идея мобильного ИT-класса возникла из необходимости преодолеть ограничения традиционной модели обучения: «У нас не было выделенного стационарного компьютерного класса, а потребность в цифровых навыках у детей острая. Мы хотели, чтобы ИT-занятия не зависели от одного помещения и могли органично встраиваться в расписание, совмещаясь со спортивной и внеурочной деятельностью. Мобильный класс позволил нам проводить уроки цифровой грамотности, занятия по основам алгоритмики и проектной работы в любом удобном пространстве школы. Теперь учителя могут планировать межпредметные проекты, где цифровые инструменты используются как вспомогательный ресурс, а ученики осваивать новые технологии в практико-ориентированном формате. Для ребят это не просто «новые компьютеры», а реальные возможности для самореализации: кто-то пробует создавать простые приложения, кто-то учится работать с данными и визуализацией, кто-то развивает навыки командной работы над цифровыми продуктами».

Проект «Мобильный ИT-класс» стал значимым шагом в развитии образовательной инфраструктуры школы. Главное преимущество нового оборудования — его мобильность: педагоги могут гибко организовывать учебный процесс, не привязываясь к одному помещению, а учащиеся получают регулярный доступ к современной технике. Уже сейчас ноутбуки активно используются на уроках информатики, во внеурочной деятельности и на профильных занятиях, формируя у школьников базовые навыки работы в цифровой среде. В планах расширение спектра ИT-курсов, внедрение проектной деятельности с использованием цифровых инструментов и развитие партнерств, которые помогут закрепить достигнутые результаты и продолжить цифровую трансформацию образовательного процесса.