За девять месяцев 2026 г. выручка 93 российских HRtech-компаний из рейтинга Smart Ranking выросла на 5,1%, до 71,7 млрд руб. Из 3,49 млрд руб., на которые выросла выручка участников, 1,57 млрд пришлось на сервисы для работы с внештатными исполнителями. При этом на них приходится лишь десятая часть выручки участников рейтинга. Об этом CNews сообщили представители Smart Ranking.

Рост сдерживали результаты двух крупнейших платформ по поиску работы. За девять месяцев выручка hh.ru снизилась на 5,5%, а «Авито Работа» увеличила ее на 2,8%. Суммарная выручка двух лидеров сократилась на 3,1%, а остальные участники рейтинга вместе выросли на 15,7% год к году.

Внутри сегмента подбора персонала картина похожая. Он заработал 41,4 млрд руб., на 2,3% меньше, чем за девять месяцев 2025 г. Без двух крупнейших площадок сегмент прибавил 4,8%. На подбор по-прежнему приходится около 58% выручки участников рейтинга.

В отчетности группы «Хэдхантер» видна разница в результатах по типам клиентов. За девять месяцев выручка основного бизнеса от российских малых и средних клиентов снизилась на 11,7%, а от крупных выросла на 5,8%. В III квартале группа связала динамику малого бизнеса с осторожностью на фоне высоких ставок.

Сервисы выплат внештатникам нарастили выручку на треть

Быстрее всех за девять месяцев выросла альтернативная занятость. Выручка сегмента увеличилась на 28,1%, до 7,16 млрд руб. По наблюдениям Solar Staff, компании чаще привлекают внештатных специалистов под конкретные проекты. В «Наймиксе» отмечают, что заказчикам важно быстро найти исполнителей, организовать их выход на работу, оформить документы и провести выплаты.

Больше половины прибавки сегмента дали сервисы, которые помогают бизнесу оформлять работу с исполнителями и рассчитываться с ними. Их выручка выросла на 32,1%, до 4,04 млрд руб. Выручка платформ полного цикла, которые также помогают искать исполнителей и организовывать их выход на работу, выросла на 23,3%, до 3,12 млрд руб.

По наблюдениям «Наймикса», заказчики все чаще хотят решать эти задачи в одном сервисе. В III квартале компания переработала маркетплейс исполнителей и начала внедрять подбор с помощью ИИ. При подборе система учитывает условия заказа, местоположение, вознаграждение и опыт исполнителя.

«Для заказчика важны закрытые заявки, выход исполнителей на объекты, скорость привлечения людей и затраты на весь процесс», — сказал коммерческий директор «Наймикса» Александр Казанцев.

В то же время даже в самом быстрорастущем сегменте выручка и оборот платформы могут двигаться в разные стороны. Например, у «Кьюго» в III квартале сумма операций через платформу выросла с 10,5 млрд до 11,4 млрд руб. год к году, а собственная выручка снизилась на 8,9%, до 163,7 млн руб.

Сегмент оценки вырос на четверть при падении выручки у половины участников

За девять месяцев выручка сервисов оценки сотрудников выросла на 25,2%, до 3,94 млрд руб. При этом у семи из 14 участников она сократилась. По оценке Smart Ranking, на IDX, разработчика инструментов проверки кандидатов и сотрудников, пришлось 511 млн из 792 млн руб. прироста сегмента. Остальные 13 участников вместе прибавили 9,6%.

В «Ю-Платформе» заметили, что заказчики дольше согласуют проекты по оценке персонала. «В отдельных случаях полностью подготовленные инициативы откладываются или отменяются вследствие пересмотра управленческих приоритетов заказчиков», — сказал генеральный директор «Ю-Платформы» Дмитрий Петров.

В комплексных HR-системах совокупная выручка выросла на 13,3%. По расчетам Smart Ranking, из 939 млн руб. прибавки около 880 млн дали Saby HRM и Verme. Остальные 13 участников вместе выросли на 1,1%.

В кадровом электронном документообороте выручку увеличили семь компаний из восьми. В сумме участники сегмента прибавили 17,5%.

Что изменилось к III кварталу

В III квартале выручка участников рейтинга составила 26,2 млрд руб., что на 5,1% больше, чем годом ранее. У двух лидеров выручка в сумме снизилась на 1,8% год к году. У остальных участников рост замедлился с 18,8% в I квартале до 14,0% в III квартале.

В «Наймиксе» ожидают, что до конца года заказчики будут внимательнее оценивать эффект от новых закупок. Для поставщиков решений по работе с внештатниками компания выделяет отдельный фактор спроса.

«В нашем сегменте дополнительным фактором станет сезонный рост потребности во временном персонале перед новогодними праздниками», — сказал Александр Казанцев.

Спрос смещается к эффективности действующих команд

Главное изменение со стороны заказчика — смещение бюджетов от расширения штата к решениям, которые сокращают рутину, повышают производительность и помогают управлять уже имеющимися сотрудниками. Поставщики отвечают на это более глубокой автоматизацией и объединяют подбор, документы, оценку, развитие, учет рабочего времени и аналитику в единой системе. На этом фоне за девять месяцев выручка сервисов оценки сотрудников в рейтинге выросла на 25,2%.

«Если смотреть на большой рынок HRTech, то III квартал подтвердил прогнозы аналитиков: пик экстенсивного роста пройден. Рынок не падает, но растет гораздо скромнее, чем в 2022–2025 годах. […] Если раньше нужны были инструменты, которые помогут найти и привлечь новых сотрудников любой ценой, то сейчас фокус смещается на удержание и эффективное управление теми, кто уже в штате», — сказал директор продукта Directum HR Pro Айрат Сибгатуллин.

В сегменте систем управления рабочим временем заказчики также спрашивают об измеримом эффекте. «В текущих экономических условиях компании все реже инвестируют в цифровизацию „ради цифровизации“. На первый план выходят проекты с понятным экономическим эффектом, позволяющие повысить производительность, сократить операционные расходы и эффективнее использовать имеющиеся трудовые ресурсы», — сказал коммерческий директор timebook Георгий Багров.

Подготовка к новым правилам уже меняет спрос

Для сегмента альтернативной занятости важным фактором стали требования к прозрачности работы с исполнителями. В III квартале компании готовились к вступлению в силу новых правил с 1 октября. Они касаются проверки статуса исполнителей, оформления документов и прозрачности выплат. Обязанности зависят от устройства конкретной платформы.

«Сам квартал был насыщен крупными регуляторными изменениями и подготовкой к ним. Поэтому по финансовым показателям мы выполнили свой пессимистичный минимум, который заранее для себя очертили. Четвертый квартал станет главным аккордом всех изменений этого года», — сказала генеральный директор Qugo Елена Усачева.

Спрос на внештатных специалистов при этом сохраняется. «Спрос со стороны бизнеса на проектную работу с внештатными диджитал-специалистами продолжает расти […] Компании все чаще привлекают маркетологов, аналитиков, разработчиков и дизайнеров под конкретные задачи и экспертизы», — сказал генеральный директор Solar Staff Роман Шинкаренко.

Окупаемость HR-систем обсуждают еще до покупки

По ответам участников рейтинга Smart Ranking за III квартал 2026 г., заказчики тщательнее оценивают, сколько времени или денег им сэкономит внедрение. «Корпоративные клиенты тщательнее согласуют бюджеты, дольше принимают решения и требуют более чёткого обоснования экономического эффекта проектов», — сказала Ирина Лебедева, генеральный директор «Эмплай».

В Directum HR Pro это заметно уже на переговорах о цене. «К вопросу о стоимости лицензии добавляется уточнение, какой ROI клиент получит за 12 месяцев», — сказал директор продукта Айрат Сибгатуллин.

ИИ встраивают в HR-процессы

Поставщики встраивают ИИ в уже используемые HR-системы. Заказчики ожидают, что это сократит время на обработку резюме, подготовку материалов, поддержку пользователей, работу с документами и анализ данных.

«Мой главный вывод: ИT-рынок входит в фазу, когда рост выручки отрасли уже не гарантирует роста бизнеса конкретной компании. […] В III квартале ключевой тренд — переход от точечного использования ИИ к его интеграции в производственные процессы», — сказала генеральный директор ООО «Эмплай» Ирина Лебедева.