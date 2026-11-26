Министр экономического развития России Максим Решетников дал старт первому специальному курсу «ИИ для бизнеса» для представителей малого и среднего предпринимательства. Обучающая программа запущена Минэкономразвития России и «Корпорацией МСП» в партнерстве со Сбербанком и «Яндексом» в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП».

Цикл практических вебинаров направлен на повышение ИИ-грамотности предпринимателей и знакомство с возможностями применения искусственного интеллекта в бизнесе. Эфиры доступны на цифровой платформе МСП.РФ, ресурсах инфраструктуры центров «Мой бизнес», в официальном сообществе «Мой бизнес – малый бизнес» во «ВКонтакте», а также на канале МСП.РФ в «VK Видео».

«Искусственный интеллект полезен для бизнеса. Но внедрить его небольшой компании непросто — не всегда хватает не столько даже денег, сколько опыта и специалистов. Мы хотим сделать эту технологию доступнее, запускаем курс «Искусственный интеллект для бизнеса». На вебинарах предпринимателям покажут готовые решения. Они смогут узнать, с чего начать, как посчитать затраты, как оценить выгоду, понять, какие задачи можно поручить цифровому помощнику», — сказал Максим Решетников.

Программа включает четыре практических вебинара, каждый из которых посвящен отдельному направлению применения искусственного интеллекта в предпринимательской деятельности.

«Основные эффекты внедрения ИИ для МСП связаны с автоматизацией рутинных бизнес-процессов и генерацией гибридного контента в креативных индустриях. Чтобы помочь предпринимателям преобразовать экспериментальный инструмент в механизм системной трансформации бизнеса, Минэкономразвития России вместе со стратегическими партнерами проводит обучающий спецкурс по ИИ. Представляется, что такие образовательные инициативы в скором времени станут самостоятельным направлением инфраструктурной поддержки предпринимательства», – отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

На вебинарах, которые пройдут с 25 ноября по 3 декабря 2026 г., эксперты-лидеры рынка расскажут предпринимателям о возможностях ИИ для бизнеса и дадут практические рекомендации по его использованию.

«Искусственный интеллект сегодня формирует новую реальность. И умение в ней эффективно работать – это новый вызов. В отличие от крупных компаний, которые могут создавать собственные технологические решения и формировать специализированные команды, у малого бизнеса ресурсов значительно меньше. Наш специальный курс на МСП.РФ поможет предпринимателям разобраться в постоянно растущем рынке ИИ-агентов и грамотно внедрить искусственный интеллект в свой бизнес», – сказал генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

На первом вебинаре эксперты поделились навыками безопасного использования ИИ и автоматизации бизнес-процессов, разобрав практические кейсы.

«Искусственный интеллект перестал быть технологией будущего - сегодня это рабочий инструмент, который помогает предпринимателям экономить время и ресурсы. Наша задача - сделать так, чтобы у малого и микробизнеса не оставалось барьеров для внедрения ИИ. Совместно с Минэкономразвития и «Корпорацией МСП» мы создали практический курс, где эксперты «Сбера» и других компаний на реальных примерах показывают, как с помощью нейросетей автоматизировать процессы, повысить эффективность и увидеть измеримый экономический эффект уже в первые месяцы работы», — сказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Как оценивать затраты и риски, рассчитывать экономический эффект, а также запускать и масштабировать ИИ-инструменты участники узнают на втором вебинаре курса. Третий блок будет посвящен продвижению бизнеса с помощью искусственного интеллекта, современным инструментам интернет-продвижения и анализа рынка.

На завершающем вебинаре 3 декабря 2026 г. эксперты рассмотрят юридические вопросы применения ИИ при ведении бизнеса.

После прохождения всех вебинаров на Цифровой платформе МСП.РФ участники получат сертификат.