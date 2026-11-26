Российский производитель вычислительных систем DigitalRazor представил RackStation AI Core — новую линейку GPU-серверов для разработки, тестирования, дообучения и локального запуска моделей искусственного интеллекта. Системы построены на платформе AMD AM5, оснащаются двумя профессиональными видеокартами Nvidia RTX Pro Blackwell с объёмом видеопамяти до 72 ГБ каждая и поддерживают до 256 ГБ оперативной памяти DDR5. Стоимость оборудования начинается от 1,93 млн руб.

Новинки ориентированы на стартапы, небольшие команды разработчиков, исследовательские группы и компании, которым нужна собственная вычислительная инфраструктура для ИИ, но возможности классических HPC-платформ избыточны.

В линейку вошли три базовые конфигурации:

DigitalRazor RackStation AI Core 128 — две Nvidia RTX Pro 4500 Blackwell с 32 ГБ видеопамяти каждая и 128 ГБ DDR5. Модель предназначена для разработки и тестирования ИИ-приложений, создания RAG-систем, работы с компьютерным зрением и запуска пилотных проектов. Рекомендованная розничная цена — 1,93 млн руб.

DigitalRazor RackStation AI Core 192 — две Nvidia RTX Pro 5000 Blackwell с 48 ГБ видеопамяти каждая и 192 ГБ DDR5. Конфигурация ориентирована на локальный инференс более крупных языковых моделей, развёртывание корпоративных ИИ-ассистентов и параллельную работу нескольких ИИ-сервисов. Рекомендованная розничная цена — 2,88 млн руб.

DigitalRazor RackStation AI Core 256 — две Nvidia RTX Pro 5000 Blackwell с 72 ГБ видеопамяти каждая и 256 ГБ DDR5. Старшая модель рассчитана на работу с крупными языковыми и мультимодальными моделями, обработку более длинного контекста и ресурсоёмкие задачи дообучения нейросетей. Рекомендованная розничная цена — 3,96 млн руб.

Все три модели оснащаются 16-ядерным процессором AMD Ryzen 9 9950X, материнской платой класса Creator, оперативной памятью DDR5 UDIMM и двумя NVMe-накопителями с интерфейсом PCIe 5.0 объёмом 1 и 4 ТБ. Обе видеокарты подключаются по PCIe 5.0. Серверы имеют сетевой интерфейс LAN 10G и выполнены в стоечном форм-факторе для размещения в корпоративной вычислительной инфраструктуре.

Выбор платформы AMD AM5 с оперативной памятью DDR5 UDIMM вместо AMD WRX90 с серверной памятью DDR5 ECC RDIMM позволил значительно снизить стоимость оборудования без сокращения числа графических ускорителей и объёма видеопамяти. Для задач, в которых основная вычислительная нагрузка приходится на GPU, выбор RackStation AI Core позволяет сократить затраты на приобретение оборудования на 33–49%.

Стоимость младшей модели RackStation AI Core 128 составляет 1,93 млн рублей. Для сравнения, рабочая станция на базе 16-ядерного AMD Ryzen Threadripper Pro 7955WX с сопоставимой графической подсистемой, объёмом оперативной памяти и накопителей обойдётся уже в 2,9 млн руб., а сервер на базе 32-ядерного AMD Epyc 9355 — в 3,78 млн руб.

«Бум искусственного интеллекта привёл к резкому росту стоимости серверных компонентов, особенно оперативной памяти DDR5 ECC RDIMM. При этом растёт потребность в собственных вычислительных ресурсах у стартапов, небольших команд разработчиков и компаний, запускающих пилотные проекты в области ИИ. Для многих таких задач возможности классических серверных платформ избыточны, а их стоимость сегодня становится серьёзным барьером для реализации проектов. Именно для этого сегмента мы разработали RackStation AI Core. Выбор более доступной аппаратной платформы позволяет снизить стоимость системы и направить большую часть бюджета заказчика на графические ускорители», — сказал Константин Шварцбург, генеральный директор DigitalRazor.

При заказе RackStation AI Core можно будет подобрать объём накопителей и программное окружение под конкретные задачи. Сроки начала поставок DigitalRazor объявит дополнительно.