VK Tech добавил в платформу VK AI Space возможность создавать универсальных ИИ-агентов, которые самостоятельно разрабатывают инструменты для решения нестандартных задач. Об этом CNews сообщили представители VK.

В отличие от классических ботов, работающих по заранее заданным сценариям, агенты VK AI Space могут находить способы решения новых задач внутри своей зоны ответственности. Они пишут и запускают код в изолированной песочнице, используя только согласованные компанией системы и данные.

Ранее ИИ-агент, столкнувшись с ситуацией, которую не предусмотрел его разработчик, останавливал работу или передавал задачу человеку, например, если для обработки данных не было подходящего инструмента. Теперь он может самостоятельно продолжить работу. ИИ-агент получает доступ к терминалу и файловой системе внутри выделенной ему среды, пишет скрипт под конкретную задачу, запускает его на данных и проверяет результат. Например, агент сверяет реестры платежей от контрагентов с данными учетной системы. Если поставщик прислал реестр в нестандартном формате, который не может быть обработан с помощью подключенного инструмента, агент самостоятельно создает скрипт для разбора файла и продолжает сверку. Аналогичным образом он может преобразовывать нестандартные выгрузки между системами и выполнять разовые расчеты, для которых не требуется отдельная разработка.

ИИ-агент не может менять свои инструкции и полномочия или обращаться к системам и данным, доступ к которым ему не выдан. Хуки (контрольные точки) проверяют запуск скриптов, внешние обращения и результаты, блокируя действия вне заданных правил. В журнале аудита фиксируются код и его запуски: служба безопасности может проверить, какие данные использовались и чем завершилась операция.

Многоуровневая память позволяет агенту повторно использовать найденные решения. После проверки и одобрения ответственного сотрудника такое решение можно оформить как общий навык для других агентов и сценариев компании. Так организация пополняет библиотеку инструментов, проверенных человеком.

«Универсальность корпоративного ИИ подразумевает возможность создавать цифровых агентов, которые могут самостоятельно, внутри своей зоны ответственности, находить решения для нестандартных ситуаций. VK AI Space позволяет расширять возможности таких агентов без отказа от контроля: они создают инструменты под конкретные задачи, но действуют в заданных компанией границах, действия можно проверить по журналу. Это помогает постепенно внедрять ИИ в новые процессы, используя уже выстроенную инфраструктуру и механизмы безопасности», — отметил директор по ИИ-продуктам VK Tech Роман Стятюгин.