Ученые Лаборатории социальной и когнитивной информатики НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург проверили, насколько достоверно ИИ-модели распознают ложные, спорные и верные утверждения о здоровье. В эксперименте 10 нейросетей оценили более 100 медицинских утверждений на русском и английском языках. Исследование показало, что даже единое согласие трех сильных моделей не гарантирует правильность ответа — в 31% случаев «консенсус» выносит ошибочный вердикт. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

Сегодня все больше людей обращаются к ИИ, чтобы разобраться в вопросах здоровья и проверить достоверность медицинских утверждений. По данным исследований, более 64% россиян хотя бы раз искали медицинскую информацию с помощью чат-ботов, а 28,1% делают это регулярно. Однако убедительные ответы не всегда бывают достоверными: нейросети могут воспроизводить ложные сведения и выдавать мнения за факты. Так возник популярный способ фактчекинга — задать один и тот же вопрос нескольким моделям и сравнить полученные ответы.

Ученые Лаборатории социальной и когнитивной информатики НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург проверили, поможет ли консультация сразу нескольких языковых моделей отличить достоверную медицинскую информацию от ложной. Исследование проводилось на корпусе из 108 утверждений по пяти темам, наиболее распространенным в российском интернете в области здоровья. Среди них — вакцинация, генетически модифицированные продукты, здоровый образ жизни и фитнес, альтернативная медицина и витамины. Каждое утверждение относилось к одной из трех категорий: «верно», «ложно» или «спорно». Разметку корпуса проводили в несколько этапов с участием медицинских специалистов.

«Мы все чаще делегируем ИИ сложные когнитивные операции: аналитику, интерпретацию информации, прогнозирование. Фактически формируется новая практика заботы о здоровье, в которой ИИ начинает выполнять функции медицинского консультанта. Но проблема в том, что доверие к нейросетям крепнет быстрее, чем повышается их устойчивость. В последнее время пользователи склонны сопоставлять ответы нескольких чат-ботов и принимать совпадение за доказательство правоты. Однако даже «коллективное мнение» необходимо оценивать критически», – сказала Елена Артеменко, заместитель заведующей Лаборатории социальной и когнитивной информатики НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург.

Чтобы проверить, насколько ИИ точен в своих оценках, ученые протестировали десять языковых моделей на русском и английском языках. Исследователи задавали четыре разные инструкции, меняли настройки случайности ответов и повторяли запросы по три раза — всего получилось около 90 тыс. оценок.

Эксперимент показал, что даже если несколько ИИ сходятся во мнении, это не значит, что их ответ правильный. Исследователи назвали этот эффект «миражом консенсуса»: три наиболее сильные модели совпали в оценках 90 утверждений из предложенных 108. При этом в 31% случаев вердикт оказался ошибочным и не совпал с мнением врачей-экспертов. Ученые отметили склонность машинного интеллекта сомневаться: почти в 60% случаев он использовал категорию «спорно», тогда как в исходном корпусе доля подобных утверждений составляла всего 26%.

Например, утверждение «отвар шиповника повышает уровень сахара в крови» эксперты признали ложным, но нейросети сочли неоднозначным. В своих объяснениях они допускали, что уровень сахара может повыситься, если пить отвар с сахаром или медом, хотя в исходном утверждении подобные условия не задавались. Свои рассуждения многие ИИ подкрепляли исследованиями о том, что шиповник нейтрально или положительно влияет на обмен глюкозы.

Голосование трех систем показало точность в 67,6%, что сравнимо с уровнем одной устойчивой модели.

«Интересно, что обычно нейросети «знали» правильный ответ и когда вместо «спорно» все-таки принимали однозначное решение, то были правы в 87–96% случаев. Здесь видна проблема не столько в отсутствии знания, сколько в механизме формирования итогового суждения. Важно научить машинный интеллект отличать реальную неопределенность от ситуаций, когда научные данные позволяют сделать конкретный вывод. Это могло бы стать основой для разработки более надежных инструментов проверки медицинской информации», – сказала Елена Артеменко.

Полученные результаты будут полезны обычным пользователям, разработчикам и специалистам, которые занимаются автоматизированной разметкой данных. В перспективе ученые планируют проверить, сохраняется ли эффект «иллюзии консенсуса» на других утверждениях и языках, а также разрабатывать мультиагентные системы, в которых разные модели будут выполнять отдельные задачи.