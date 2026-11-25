ГК «Сантэнс» провела исследование стоимости «последней мили». Доставка заказов в частный сектор формирует от 15% до 35% общего объема электронной коммерции в зависимости от сезона. При этом себестоимость доставки в удаленные СНТ или сельскую местность в 1,5-3 раза выше чем многоквартирный жилой массив в городе или в плотный деловой центр. Снизить рост издержек позволяют цифровые инструменты маршрутизации и установка постаматов на въездах в поселки. Об этом CNews сообщили представители «Сантэнс».

Основную долю в себестоимости «последней мили» – 40-50% – занимают фонд оплаты труда курьеров и сопутствующие расходы на страховые взносы, налоги и обучение сотрудников. На транспортные расходы приходится 25-35% финансовых затрат, на ИТ-инфраструктуру около 10-15%, фулфилмент и сортировка товаров - 10%. Также логистические операторы закладывают в стоимость «последней мили» издержки на неэффективность: 5-10% на возвраты товаров и холостые пробеги.

Оптимизировать маршруты и сократить холостые пробеги помогают предиктивная ИИ-маршрутизация, геокодирование с использованием «цифровых двойников» поселков вместо текстовых адресов и автоматическое подтверждение готовности клиента принять заказ за час до приезда с помощью голосовых роботов (IVR) и чат-ботов. Дополнительно расходы снижает консолидация заказов: выгрузка 50–100 посылок за один раз в постаматы и партнерские ПВЗ на въездах в поселки, на АЗС и в придорожных магазинах у СНТ уменьшает стоимость «последней мили» в расчете на заказ в три-пять раз.

«По оценке ГК «Сантэнс» ближайшие пять лет рынок перейдет к дифференцированным тарифам, стимулируя покупателей выбирать постаматы у въезда в поселок, а операторы начнут развивать сезонные микрохабы и кооперироваться для совместной доставки в удаленные районы. Автономные виды транспорта такие как дроны и роверы могут также оптимизировать стоимость доставки в частный сектор. Массовый экономический эффект стоит ожидать только к 2035 году. До этого момента технология сдерживается регуляторными барьерами, высокой стоимостью самих устройств и необходимостью инфраструктуры подзарядки», – отметил директор по логистике ГК «Сантэнс» Игорь Антонов.

Окончательная стоимость «последней мили» зависит от типа населенного пункта – стоимость растет нелинейно по мере снижения плотности населения. Логистические операторы устанавливают базовую стоимость на города-миллионники. Высокая плотность точек выдачи заказов на квадратный километр позволяет курьеру выполнять до 20 адресных доставок в смену или оптимизировать партии для ПВЗ. В средние города (от 100 тыс. до 500 тыс. жителей) стомость «последней мили» на 20-40% дороже из-за большего расстояния и низкой плотности точек выдачи. Внутри малых городов отсутствие крупных распределительных центров и большие расстояния от точки отправления до получателя делают доставку на 50-90% дороже. В сельскую местность и удаленные поселки доставка может быть до четырех раз дороже чем в город-миллионник. Курьер тратит больше времени на перемещение между единичными заказами.