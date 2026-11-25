Провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» объединил Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет» и «Авито» с системами «Битрикс24» и amoCRM, а также запустил веб-мессенджер для работы с маркетплейсами без CRM. Новое решение «Телфин» направлено на систематизацию работы с клиентами, исключение забытых сообщений и создание единого цифрового пространства для эффективных продаж в сфере электронной коммерции.

Интеграция маркетплейсов с «Битрикс24» и amoCRM на базе виджета Whatcrm устраняет проблему фрагментации коммуникаций, когда менеджеры вынуждены обрабатывать заказы и сообщения в десятках разрозненных вкладок различных торговых площадок. Благодаря связке бизнес-приложений все чаты с покупателями собраны в хронологической ленте непосредственно в CRM, что дает возможность вести полноценный диалог в одном рабочем окне.

Новый сервис позволяет вести коммуникации с клиентами, отвечать на их вопросы, анализировать отзывы, не выходя из CRM, и обеспечивает высокую скорость обработки запросов, что важно для удержания клиента в момент принятия решения о покупке. Использование интеграции помогает компаниям контролировать стандарты обслуживания, отслеживая динамику и качество ответов операторов. Кроме того, централизация переписки упрощает управление репутацией бренда: оперативная работа с отзывами на маркетплейсах гарантирует быструю реакцию на негатив и поддерживает высокий рейтинг товаров.

Технические возможности интеграции включают в себя отправку и получение файлов, использование черных списков и ведение безлимитных диалогов с клиентами. Для компаний предусмотрена расширенная поддержка инструментов автоматизации, таких как Salesbot и Digital Pipeline, что позволяет внедрять сложных чат-ботов и оптимизировать бизнес-процессы.

«Виджет Whatcrm обеспечивает интеграцию маркетплейсов в существующую CRM-инфраструктуру компании, оптимизируя работу персонала. Благодаря легкости масштабирования вы можете в любой момент дополнить единый интерфейс новыми торговыми площадками, сохраняя полный контроль над всеми каналами коммуникаций», — сказал Константин Сурнин, руководитель разработки виджета Whatcrm.