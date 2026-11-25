POScenter и Rightscan провели совместное тестирование терминалов сбора данных iData. По его итогам подтверждена возможность централизованного управления устройствами через MDM/EMM-платформу Shadowalk. Решение совместимо со всеми терминалами сбора данных iData, поставляемыми POScenter. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Теперь терминалы iData можно будет администрировать вместе с другими устройствами парка в едином контуре. ИТ-служба сможет устанавливать и обновлять рабочие приложения, применять настройки и политики безопасности к группам устройств, а также контролировать состояние терминалов — их доступность, заряд аккумулятора и использование памяти и другие параметры, важные для эксплуатации и информационной безопасности.

При программных сбоях ИТ-специалисты смогут провести диагностику и устранить часть неполадок удалённо. Компаниям с терминалами на нескольких складах, в магазинах или на иных площадках это даёт возможность применять единые правила настройки устройств без ручных операций и получать поддержку без выезда к терминалу.

Терминалы iData можно будет использовать в парке с другими Android-устройствами, поддерживающими соответствующее программное обеспечение. Набор доступных функций администрирования зависит от конкретной модели терминала, версии Android, прошивки и режима управления устройством.

«Для нас важно, чтобы терминалы iData можно было использовать не изолированно, а в рамках уже выстроенных процессов управления корпоративными устройствами. Совместное тестирование с Shadowalk подтвердило такую возможность. Терминалы iData можно включать в централизованно управляемый парк устройств. Заказчики смогут настраивать и обновлять терминалы удалённо, а также контролировать их состояние из единой консоли», — отметил Дмитрий Жаворонков, заместитель директора по развитию ассортимента POScenter.