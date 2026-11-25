Российский рынок дата-центров переживает разрыв: спрос на вычисления растет, а энергосистема за ним не успевает. За последний год с нехваткой электричества при строительстве или расширении ЦОД столкнулись 64% компаний. Об этом CNews сообщили представители компании High Energy.

Почти половина (48,8%) уверена, что к 2030 г. дефицит только усилится. Это показало исследование High Energy (входит в ГК ОТР) о доступности энергоресурсов для ИТ-инфраструктуры.

В исследовании приняло участие 1200 представителей различных сегментов рынка, включая операторов коммерческих ЦОД, облачных провайдеров, крупных корпоративных заказчиков, интеграторов, проектировщиков и поставщиков оборудования.

Спрос на новые серверные мощности продолжает расти — об этом говорят 61,8% опрошенных. Главные причины — облачные сервисы (43,4%) и искусственный интеллект с машинным обучением (43,3%). Также вычислительные мощности активно потребляют банки и финтех (30,3%), госорганизации (25,1%), интернет-сервисы и электронная коммерция (22,4%).

Но строительству новых объектов мешают в первую очередь энергетические ограничения. Почти половина респондентов (48,5%) назвали дефицит доступной мощности главным барьером. Треть (33%) отметили длительные сроки подключения к сетям, а 27,8% — высокую стоимость этого подключения. В топ проблем также попали дорогие кредиты (29,4%) и оборудование (20,7%).

Нехватка мегаватт уже влияет на реализацию проектов. Треть участников (33,8%) были вынуждены перенести сроки запуска дата-центров. Еще 24,4% вводят мощность поэтапно, 21,1% — вкладывают дополнительные средства в энергетику. В 16,2% случаев компаниям пришлось изначально строить объект меньшей мощности. 8,2% приостановили строительство, а 2,8% — полностью отказались от проектов.

Проблемы с электроснабжением приводят и к задержкам в строительстве. Среди компаний, столкнувшихся с такими трудностями, 15,8% сообщили о задержках на 6–12 месяцев, 8,9% — на один-два года, а 2,4% — более чем на два года. Растут и бюджеты: 14% компаний говорят об удорожании проекта на 10–20% из-за проблем с сетями, 9% — на 20–30%, 5,4% — более чем на треть.

Особое давление создает искусственный интеллект. Почти две трети (64,3%) участников исследования считают, что ИИ уже существенно увеличивает потребность дата-центров в электроэнергии. Лишь 6,8% полагают, что нейросети почти не влияют на энергопотребление.

В ответ на дефицит компании ищут альтернативные источники энергоснабжения. Больше половины (50,6%) уже строят собственную генерацию или всерьез рассматривают такую возможность. В частности, 37,9% изучают этот вариант, а 12,7% уже реализуют проекты.

Еще один выход — поиск площадок в других регионах. 14% участников опроса сейчас рассматривают площадки в других субъектах России из-за наличия там свободных мощностей, 6,4% уже перевели туда свои проекты. Еще 16% рассматривали такую возможность, но в итоге остались на изначально выбранных площадках. При этом Москва и область остаются главной точкой притяжения — их выбирают 50,8% компаний. На Санкт-Петербург и Ленобласть приходится 24%.

На скорое решение энергетических проблем участники рынка не рассчитывают. 31,8% опрошенных ждут усиления дефицита к 2030 году, еще 17% прогнозируют его резкий рост. Четверть (25,7%) полагают, что ничего не изменится. И только 16,1% надеются на улучшение ситуации.

«Сегодня строительство ЦОД в первую очередь требует решения вопроса с электроснабжением. Энергетика стала главным фактором, от которого зависят сроки и сама возможность запуска новых объектов. А с учетом развития ИИ и облачных сервисов требования к мощности и инженерной инфраструктуре только растут. При планировании дата-центра нужно сразу закладывать не только текущие потребности, но и будущий рост нагрузки, а также реалистичные сроки подключения к сетям. Иначе проект может подорожать, затянуться или потребовать пересмотра», — сказал Александр Горбунов, Генеральный менеджер High Energy..