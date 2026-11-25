MWS Cloud, входящая в группу компаний МТС, проанализировала использование сервиса быстрой доставки контента (CDN) в России в 2026 г. За год потребление сервиса среди российских компаний выросло в 1,4 раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На Москву в октябре 2026 г. пришлось 49,77% общего трафика CDN. В тройку регионов с наибольшей долей также вошли Санкт-Петербург — 10,65% и Новосибирск — 9,15%.

Основными драйверами спроса на технологии быстрой доставки контента остаются медиа, ритейл, e-commerce и финансы.

Наиболее заметный прирост числа пользователей CDN зафиксирован в финансовой сфере — в три раза, в ИТ — в два раза, в торговле — в 1,43 раза. Также растет интерес к этим технологиям со стороны компаний строительной и производственной отраслей.

Также выросло число компаний из строительства и производства CDN (Content Delivery Network) — это сеть доставки контента, которая позволяет ускорить загрузку сайтов, онлайн-сервисов, мобильных приложений, видео и других цифровых материалов. Контент кешируется на серверах сети и передается пользователю с ближайшего узла, что сокращает задержки и снижает нагрузку на основную инфраструктуру клиента.