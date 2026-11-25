Высшая школа экономики развернула нейросеть, которая станет частью ИИ-экосистемы университета. Это позволит НИУ ВШЭ продолжить переход к модели, предусматривающей использование возможностей искусственного интеллекта как в образовании, так и в других направлениях деятельности. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

Нейросети, чат-боты, ИИ-агенты, несмотря на продолжающиеся в экспертном сообществе дискуссии, уже внедрены во многие экономические, управленческие и социальные процессы в России и других странах. Технологии искусственного интеллекта также стали повседневной практикой для студентов, преподавателей, ученых.

«Наша задача — не догонять происходящие изменения, а задавать их логику, формируя университет, который отвечает на вызовы будущего», – сказал Никита Анисимов, ректор НИУ ВШЭ.

Высшая школа экономики переходит на образовательную модель, которая построена на интеграции ИИ-технологий в учебный процесс и формировании ИИ-компетенций у всех студентов и преподавателей.

Уже сейчас в НИУ ВШЭ действуют положения, регламентирующие использование нейросетей в учебном процессе. Следующий шаг — это создание и методологическое сопровождение системы ИИ-агентов, бесшовно встроенных во все сферы деятельности университета. Агенты возьмут на себя рутину — поиск информации, обработку данных, подготовку материалов, — чтобы у преподавателей, исследователей и сотрудников оставалось больше времени на содержательную работу. При этом ключевые решения, в том числе при проектировании образовательных программ, по-прежнему будут принимать люди.

Основой ИИ-инфраструктуры университета станет открытая модель из семейства мультимодальных нейросетей. Модель развернута внутри университета и уже доступна сотрудникам в личном кабинете. Благодаря тому, что она находится в закрытом контуре, ей можно дать доступ к внутренним базам данных и знаний НИУ ВШЭ и тем самым адаптировать к образовательным и исследовательским задачам университета. Наличие замкнутого контура гарантирует, что результаты научно-исследовательской, экспертной и учебной работы не попадут в открытый доступ.

Также в НИУ ВШЭ запускается корпоративная платформа «ИИ-гнездо» для обмена профессиональными кейсами внедрения ИИ-инструментов, на ней можно будет поделиться своими навыками для нейросети, агентами, образовательными методиками. Она позволит получить помощь более опытных коллег или в рамках предложенных образовательных программ на старте проектов.

«Высшая школа экономики переходит на новую образовательную модель. Одной из предпосылок ее создания стало распространение технологий искусственного интеллекта. Сегодня необходимо встроить ИИ в процесс обучения, чтобы университет соответствовал высоким ожиданиям абитуриентов, которые приходят в университет, уже имея опыт использования нейросетей, и новым требованиям работодателей к молодым специалистам. Конечно, это потребует освоения новых компетенций и нашими сотрудниками, для которых повседневное использование ИИ-технологий в своей работе становится нормой. Это означает трансформацию действующей в НИУ ВШЭ модели data culture в модель AI culture. Вышка — лидер среди российских вузов в сфере ИИ, и мы намерены укрепить свои передовые позиции», – сказал Сергей Рощин, проректор НИУ ВШЭ.

«Ускоренное развитие ИИ-технологий — это не только вызов, который стоит перед университетами всего мира, но и огромные новые возможности. Создание нейросетей и агентов в контуре НИУ ВШЭ позволит университету повысить, при сохранении их высочайшего качества, эффективность обучения и исследований. Запуск собственной ИИ-платформы даст возможность сформировать культуру наставничества в сфере ИИ, сделать видимыми идеи и проекты в этой сфере, а также собрать данные, чтобы оценить будущие инвестиции в развитие соответствующей экосистемы», – сказал Михаил Лисюткин, операционный директор НИУ ВШЭ.

«Искусственный интеллект развивается быстрее, чем успевают сложиться правила его использования. Задача университетов — выработать эти правила на практике. Важно определить, как оценивать самостоятельность исследователя, чему учить студентов и как обеспечивать достоверность знания, созданного в сотрудничестве с машиной. В Институте гуманитарных и социальных технологий НИУ ВШЭ мы сформулировали свой подход в «Манифесте кентавра»: человек и ИИ вместе создают знание, а исследователь раскрывает роль ИИ, проверяет выводы и отвечает за результат. Встраивая ИИ в новую образовательную модель Вышки, мы сможем отработать эти принципы и поделиться ими с другими вузами страны», – сказал Дмитрий Земцов, проректор НИУ ВШЭ.

«Цифровая трансформация вуза — это не просто сервисы для студентов и преподавателей, это новое качество управления на основе данных. Мы превращаем университет в адаптивную экосистему, которая оперативно реагирует на запросы студентов и академического сообщества. Развертывая открытую мультимодальную модель внутри собственного контура, мы заботимся о безопасности данных и исключаем риски утечки чувствительной информации за пределы Вышки. При этом локальная архитектура позволяет нам в дальнейшем интегрировать модель с внутренними базами знаний и сервисами для реализации востребованного управленческого и академического сервиса», – сказал Андрей Соколов, старший директор НИУ ВШЭ.