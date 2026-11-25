МТС сообщает о расширении LTE-покрытия на территории Ульяновской области. МТС запустила отечественную базовую станцию «Иртея» в селе Дубровка Николаевского района. Местные жители и гости села теперь могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Проведенные МТС работы позволили обеспечить жителей села Дубровка устойчивой голосовой связью и скоростным мобильным интернетом. Теперь более 400 сельчан могут пользоваться онлайн-платформами и цифровыми сервисами, дистанционно направлять запросы для получения справок, выписок и подтверждающих документов, общаться с родственниками и друзьями.

Покрытие МТС охватило частные жилые дома, объекты социальной инфраструктуры и туристические достопримечательности. Например, связь впервые стала доступна на возвышенности «Дубровка» — месте с красивым видом на село, лесистые холмы и степь. Теперь благодаря МТС можно запечатлеть красоту окружающей природы и поделиться впечатлениями в соцсетях, а также выстроить маршрут с помощью онлайн-карт к памятнику природы и реликту ледникового периода — «Белое озеро».

«В селе Дубровка раньше отсутствовала полноценная мобильная связь, сигнал поступал от соседних базовых станций и был доступен не на всей территории населенного пункта. Теперь у местных жителей и гостей села появился стабильный мобильный интернет. Сеть в Дубровке мы запустили на отечественном оборудовании «Иртея», которое уже несколько лет работает в нашей сети и отлично себя зарекомендовало. Следующим шагом станет расширение покрытия нашей сети в соседних районах», — отметил директор МТС в Ульяновской области Артем Ладьянов.