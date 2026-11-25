ООО «МАСКОМ-Инстрой» осуществило модернизацию региональной системы оповещения населения Еврейской автономной области. В рамках исполнения контракта компания выполнила работы по поставке, монтажу и вводу в эксплуатацию телекоммуникационного оборудования. Об этом CNews сообщили представители ООО «МАСКОМ Восток».

Подрядчик обновил терминалы для передачи данных на 14 объектах РСОН и провел сопряжение установленного оборудования с действующим пультом управления РСОН ЕАО, функционирующим на базе СПО «КСЭОН».

«Проведенные работы позволили решить несколько задач, – сказал генеральный директор ООО «МАСКОМ-Инстрой» Сергей Блюденов. – Во-первых, соблюсти требования по импортозамещению – установленные терминалы российского производства. Во-вторых, обновленное оборудование позволило обеспечить устойчивость каналов связи за счет поддержки актуальных стандартов мобильной связи и подключения к источникам бесперебойного питания».

«Поддержание системы оповещения в актуальном состоянии – одна из ключевых задач нашего ведомства. Мы должны быть уверены, что в чрезвычайной ситуации жители Еврейской автономной области оперативно получат информацию о происшествии, – сказал руководитель ОГКУ «Центр ГОЧС И ПБ» Евгений Березюк. – Проведенная модернизация позволила улучшить техническую составляющую РСОН, а значит повысить ее надежность и эффективность.

ООО «МАСКОМ-Инстрой» является разработчиком и производителем программно-аппаратного комплекса «ГАУУС-М», предназначенного для создания систем оповещения населения. Компания спроектировала и реализовала региональные системы оповещения населения Еврейской автономной области, Амурской области, Хабаровского края.