Компания «Хайстекс» объявила о выпуске «Хайстекс Акура 4.7». В новой версии реализована поддержка ленточных библиотек и механизм отчуждаемых резервных копий для долгосрочного архивного хранения и восстановления данных при потере контроллера. Также в релиз вошли: поддержка VMware Cloud Director (VCD) в качестве целевой площадки без доступа к vCenter/ESXi, автоматическая конвертация режима загрузки BIOS в UEFI для Windows-систем при миграции и восстановлении, улучшении процесса обратного переключения (Failback) и интеграция с внешними SIEM-системами. Новые отказоустойчивые (High Availability) установки теперь используют СУБД PostgreSQL.

В «Хайстекс Акура 4.7» расширен перечень целевых хранилищ для резервного копирования: добавлена поддержка ленточных библиотек для «холодных» архивов и выполнения требований по долговременному хранению данных.

Вместе с этим реализован механизм отчуждаемых резервных копий. Точки восстановления теперь можно выгружать вместе со всеми сопутствующими метаданными в ленточные библиотеки, объектные (S3) или файловые (NFS/SMB) хранилища. В случае сбоя или потери исходного контроллера отчужденные копии можно импортировать в новый экземпляр контроллера «Хайстекс Акура» и восстановить из них данные. Это упрощает реализацию правила 3-2-1: копия на отдельном носителе хранится изолированно от основной инфраструктуры.

В версии 4.7 расширена поддержка VCD в качестве целевой площадки. Ранее для переноса и аварийного восстановления виртуальных машин в VCD требовалось подключение к управляющему серверу vCenter и ESXi-хостам, из-за чего сценарий был недоступен заказчикам и провайдерам, у которых такого доступа не было.

Новая реализация снимает зависимость от уровня vCenter/ESXi: «Хайстекс Акура» работает только через API самого VCD, а данные на целевой площадке принимает агент, который система автоматически разворачивает в vApp клиента. Для миграции и аварийного восстановления нужны права только на уровне vApp в VCD. Облачный провайдер может предоставлять клиентам услуги миграции и аварийного восстановления (DRaaS), сохраняя изоляцию мультитенантной среды.

«Корпоративным заказчикам и сервис-провайдерам важны возможность восстановления данных даже после серьёзного инфраструктурного сбоя и соблюдение границ доступа в изолированных облачных средах, — отметил Александр Шукевич, директор по развитию бизнеса “Хайстекс”. — Поддержка ленточных библиотек и отчуждаемых копий сохраняет возможность восстановления данных независимо от основного контроллера резервного копирования. А интеграция с VMware Cloud Director исключительно через его API решает важную задачу облачных провайдеров: клиенты получают возможность самостоятельного управления миграциями ВМ и аварийным восстановлением в рамках своих полномочий, без необходимости предоставления им прямого доступа на vCenter».

Чтобы системы можно было переносить и восстанавливать на облачных платформах и гипервизорах, которые поддерживают только UEFI, реализована смена режима загрузки. При плановой миграции, аварийном восстановлении и восстановлении из резервной копии Windows-машины автоматически конвертируются из BIOS в UEFI. Исходная машина остается неизменной, а процедура выполняется без предварительной ручной правки разделов диска администратором.

Интеграция с SIEM-системами. События аудита платформы и системные журналы безопасности теперь можно передавать во внешние SIEM-системы, чтобы специалисты ИБ могли отслеживать инциденты и действия пользователей в одном месте.

Улучшения Failback. Доработан процесс обратного переключения (Failback), то есть возврата рабочих нагрузок на основную площадку после аварии.

PostgreSQL для отказоустойчивых установок. Новые отказоустойчивые (High Availability) установки теперь используют PostgreSQL в качестве внутренней базы данных. Так продолжается переход на PostgreSQL, начатый в версии 4.6.

Обновления безопасности. В релиз также вошли плановые исправления уязвимостей в компонентах платформы.

Версия «Хайстекс Акура 4.7» уже доступна для загрузки.