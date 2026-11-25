По оценке ГК «Умные решения», до 80% новых запросов поступающих от клиентов на облачную инфраструктуру сегодня связаны с задачами обучения и эксплуатации моделей искусственного интеллекта. Одновременно растет потребность в готовых средах для разработки и эксплуатации ИИ, позволяющих запускать ИИ-проекты без самостоятельного развертывания всего технологического стека. Об этом CNews сообщили представители ГК «Умные решения».

Рост спроса на инфраструктуру для машинного обучения и работы уже обученных моделей (инференса), меняет требования заказчиков, отмечают в ГК «Умные решения». Помимо вычислительных мощностей, компаниям нужны инструменты управления инфраструктурой и техническое сопровождение.

Эти изменения происходят на фоне роста российского рынка облачной GPU-инфраструктуры. По данным исследования «Облачные сервисы для ИИ: серверы с GPU и ИИ/ML-платформы», проведенные совместно Apple Hills Digital и Selectel, в 2025 г. потребление инфраструктуры с графическими ускорителями (GPU) в российских публичных облаках выросло на 68,7%, до 8,2 млрд руб., а рынок ИИ/ML-платформ в облаке достиг 9,4 млрд руб. с ростом на 97% - то есть платформенные сервисы уже обогнали «голую» GPU-инфраструктуру. Развитие сегмента связано с переходом бизнеса от экспериментов с ИИ к решению прикладных задач.

Основной спрос формируют компании, которые применяют ИИ в собственных продуктах и бизнес-процессах. В финансовом секторе вычислительные мощности востребованы для скоринговых моделей, антифрода и интеллектуальных ассистентов. В электронной коммерции и ритейле — для персонализации предложений и прогнозирования спроса. Промышленные предприятия используют GPU-инфраструктуру для компьютерного зрения, цифровых двойников и аналитических моделей. В медиаиндустрии и разработке игр вычислительные ресурсы применяются для рендеринга и генерации контента.

Отдельную категорию заказчиков составляют технологические стартапы, создающие продукты на базе больших языковых моделей (LLM). Таким компаниям доступ к GPU требуется уже на этапе разработки: для создания, тестирования и последующей эксплуатации продукта.

Одним из основных факторов изменения спроса эксперты компании называют переход ИИ-решений к промышленной эксплуатации. В отличие от экспериментальных проектов, в которых вычислительные ресурсы могут использоваться эпизодически, действующие ИИ-сервисы требуют регулярного выполнения расчетов, стабильной доступности мощностей и возможности масштабирования нагрузки.

Еще один фактор — затраты на собственную инфраструктуру. Закупка собственного парка GPU требует значительных капитальных вложений, а ограничения на поставки высокопроизводительных ускорителей увеличивают сроки развертывания инфраструктуры. При этом заказчикам сложно заранее оценить будущую загрузку оборудования и срок окупаемости инвестиций. В таких условиях аренда облачных ресурсов для многих компаний становится более рациональным вариантом, позволяющим наращивать мощности по мере развития проекта.

Однако доступность GPU остается одним из главных ограничений рынка. По оценке экспертов ГК «Умные решения», спрос на высокопроизводительные ускорители превышает доступное предложение. Помимо оборудования, развитию проектов мешает недостаток специалистов, способных работать как с инфраструктурой, так и с процессами машинного обучения. Компании также сталкиваются с необходимостью самостоятельно создавать и поддерживать ML Ops-стек — набор инструментов для разработки, развертывания, мониторинга и сопровождения ИИ-моделей.

«Стоимость вычислительных ресурсов уже не всегда становится главным препятствием для внедрения искусственного интеллекта. Средний и крупный бизнес постепенно закладывает эти расходы в ИТ-бюджеты. Сложнее наладить эксплуатацию моделей: для этого нужны специалисты, которые понимают и инфраструктуру, и процессы машинного обучения. Многие заказчики готовы инвестировать в ИИ, но не могут самостоятельно развернуть и поддерживать всю технологическую среду. Поэтому спрос смещается в сторону управляемых сервисов, где вместе с вычислительными мощностями предоставляются инструменты для работы с моделями», — сказал Рустам Калимуллин, системный архитектор ГК «Умные решения».

По оценке ГК «Умные решения», дальнейшее развитие российского рынка облачной инфраструктуры для ИИ будет зависеть от доступности GPU и состава предлагаемых сервисов. При выборе поставщика заказчики будут все больше внимания уделять возможностям развертывания и мониторинга моделей, масштабирования нагрузки и качеству технического сопровождения.