Цифровизация в строительстве выходит за рамки трехмерных моделей. BIM (Building Information Modeling) становится инструментом управления сроками, поставками и стоимостью на всех этапах жизненного цикла проекта. Evraz Steel Building (ESB) последовательно движется к использованию 5D BIM — с целевым горизонтом на 2027 г. Об этом CNews сообщили представители Evraz Steel Building.

От 3D к 5D: как Evraz Steel Building развивает ТИМ/BIM

Evraz Steel Building последовательно реализует стратегию по цифровизации компании. В компании уже реализован уровень 3D BIM — цифровое моделирование объектов. Здесь создается детальная трехмерная модель металлоконструкций — единый источник данных для проектирования, выпуска документации и производства. Для крупного промышленного бизнеса это значит меньше проектных ошибок и коллизий, выше точность выпуска конструкций металлических деталировочных (КМД), прозрачное взаимодействие всех участников проекта в общей информационной среде.

В настоящее время в Evraz Steel Building завершается внедрение 4D BIM, которое свяжет информационную модель с календарным планированием.

В компании проходит интеграция BIM/ТИМ с сервисом SteelClub (управление жизненным циклом производства металлоконструкций) и новым сервисом управления жизненным циклом проектирования 3D BIM-модели КМД, входящими в экосистему FERRION.

FERRION — экосистема цифровых сервисов ESB, позволяющая управлять полным жизненным циклом заказа: проектированием, снабжением, производством и поставкой металлокаркаса при строительстве зданий заказчика.

Связка модели объекта с графиками изготовления, поставки и монтажа дает заказчикам прозрачное управление сроками реализации проекта: видно не только что производится, но и когда каждый элемент будет изготовлен, отгружен и смонтирован.

В 2027 г. компания планирует выйти на уровень 5D BIM. На этом уровне ТИМ перестает быть только инженерным документом и становится основой для стоимостных решений.

«Ключевой эффект перехода — не в отдельных сервисах, а в их интеграции. Проектирование, производство, логистика и финансовое планирование связываются в единую цифровую среду, где изменение в модели автоматически отражается на графике и на экономике проекта. Для заказчиков и партнеров Evraz Steel Building это означает предсказуемость сроков, обоснованность стоимости и полную прослеживаемость решений по проекту — от 3D-модели до контракта», — сказал директор по цифровой трансформации Evraz Steel Building Дмитрий Титов.

3D BIM: как работает базовый уровень

Сейчас в Evraz Steel Building цифровизация внедрена в несколько направлений — генеральное проектирование, проектирование, инженерную подготовку: одностадийное проектирование и разработку КМД.

В частности, проектный блок Evraz Steel Building начал поэтапный переход на технологию информационного моделирования (ТИМ/BIM). Внедрение стало ответом на требования рынка, где информационная модель превратилась из конкурентного преимущества в базовое условие контрактов и отраслевой стандарт качества.

Работа в трехмерной среде позволяет значительно повысить качество документации за счет автоматического выявления пространственных коллизий и технических ошибок, недоступных для обнаружения в традиционных 2D-чертежах.

Для управления процессами была развернута единая среда общих данных (СОД), объединившая всех участников — от внутренних команд до внешних подрядчиков. СОД функционирует как единый цифровой контур взаимодействия с контрагентами — по этому принципу выстроен процесс работы в среде общих данных.

«С октября 2025 г. каждый наш проект стартует в этой среде. Результат говорит сам за себя: сегодня в нашей СОД работают более 50 специалистов, которые уже обработали более 2500 чертежей и успешно прошли через больше, чем 300 итераций согласований без потери качества и сроков», — сказал руководитель направления ТИМ Evraz Steel Building Алексей Резвов.