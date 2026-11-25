CorpSoft24 представила концепцию «Цифровой регион» для централизованного управления ИИ-проектами органов власти, государственных учреждений и предприятий. Она предусматривает создание единой среды, в которой руководство региона сможет контролировать реализацию инициатив, оценивать затраты и полученные результаты, а также определять приоритеты дальнейшего внедрения искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

«Сегодня разные ведомства и учреждения запускают собственные ИИ-проекты. Но когда каждый занимается этим самостоятельно, у руководства региона нет общей картины. Непонятно, какие решения уже работают, сколько на них потратили и что получили в результате. При этом одни проекты надолго остаются на стадии пилотов, а удачные разработки не получают распространения. Мы предлагаем собрать всю информацию в одном месте, чтобы решения о дальнейшем внедрении ИИ принимались на основе реальных результатов», – отметил Константин Рензяев, генеральный директор CorpSoft24.

Концепция «Цифровой регион» предполагает создание единой цифровой среды, объединяющей ИИ-проекты региональных учреждений и предприятий. Ее основой может стать платформа, позволяющая вести реестр инициатив, контролировать сроки и бюджеты, назначать ответственных и отслеживать результаты внедрения. Для каждой инициативы предполагается фиксировать стадию реализации, затраты, ключевые показатели эффективности, возникающие сложности и необходимые управленческие решения. При этом фактически подтвержденный экономический эффект будет учитываться отдельно от прогноза.

Одним из ключевых инструментов решения станет «Карта ИИ-трансформации региона». Она позволит руководству видеть общую картину внедрения ИИ: от запланированных проектов до сервисов, уже работающих в промышленной эксплуатации.

Концепция «Цифровой регион» опирается на решения CorpSoft.AI для управления ИИ-трансформацией организаций. В частности, продукт «Цифровая компания» позволяет объединять отдельные инициативы, отслеживать их реализацию, распределять ответственность и оценивать достигнутые результаты. Региональная модель предполагает применение такого подхода для координации проектов разных учреждений и предприятий.

Работа начинается с шестинедельной диагностики, в ходе которой специалисты компании собирают информацию о действующих и планируемых ИИ-проектах, оценивают их результаты и определяют основные препятствия для дальнейшего развития. Итогом должна стать карта проектов, оценка потенциального и достигнутого эффекта, а также перечень вопросов для рассмотрения комиссией по ИИ.

Архитектура решения может адаптироваться под инфраструктуру заказчика и предусматривать облачное, локальное или гибридное размещение. Отдельное внимание уделяется информационной безопасности, включая разграничение прав доступа, защиту данных и контроль использования ИИ-систем.

«Смысл не в том, чтобы просто собрать список ИИ-проектов. Руководству региона важно понимать, куда стоит вкладывать деньги, какие проекты требуют дополнительного внимания, а какие уже дают результат и могут использоваться в других организациях. Не менее важно, чтобы ведомства могли обмениваться опытом и готовыми решениями, а не каждый раз начинать с нуля», — сказал Константин Рензяев.

В настоящее время CorpSoft24 обсуждает возможности применения концепции с правительством Архангельской области. Стороны уже рассмотрели перспективы создания единой среды для развития и внедрения технологий ИИ в регионе.