Мобильные приложения становятся «гигиеническим минимумом» обслуживания по добровольному медицинскому страхованию (ДМС). Так считают 92% опрошенных страховых компаний (СК), следует из данных исследования страхового брокера «А.Р.С. Консалтинг». Одновременно страховые компании расширяют использование искусственного интеллекта (ИИ) для автоматизации внутренних процессов и повышения качества сервиса. Об этом CNews сообщили представители «А.Р.С. Консалтинг».

Опрос 12 страховых компаний и 10 медицинских организаций, включая федеральные сети, многопрофильные клиники, стоматологии. Ответы собраны в сентябре 2026 г., респонденты могли выбирать несколько вариантов ответов.

«Технологии в ДМС помогают СК контролировать расходы, быстрее обрабатывать медицинские документы и совершенствовать сервис для застрахованных, — сказала директор департамента корпоративного страхования сотрудников «А.Р.С Консалтинг» Вероника Попелышева. — Кроме того, заметные изменения происходят и во взаимодействии СК с клиниками, которые благодаря интеграции систем могут обмениваться данными и согласовывать услуги без лишних звонков и ручной передачи документов».

Самые востребованные функции приложений у застрахованных — заказ гарантийного письма (92%), просмотр перечня клиник (83%), онлайн-запись на прием и доступ к полису и программе страхования (по 75%), телемедицинские консультации (67%) и чат с медицинской поддержкой (58%). При этом у 42% опрошенных приложение установлено более чем у половины застрахованных.

Для развития сервисов страховщики все активнее используют ИИ. Так, 75% опрошенных применяют его для борьбы с мошенничеством, половина — в андеррайтинге и тарификации, а 58% внедрили автоматическую экспертизу счетов и решения для клиентского сервиса. Кроме того, 42% компаний сообщили, что от 20% до 60% обращений обрабатываются полностью в цифровых каналах, без участия оператора. При этом у трети опрошенных (33%) время выполнения одной операционной задачи сократилось почти вдвое, а еще 42% отметили ускорение процессов до 20%.

Также СК упрощают взаимодействие с клиниками. 67% опрошенных СК внедрили прямую API-интеграцию с медицинскими информационными системами (МИС) клиник для сквозного обмена данными, что обеспечило возможность записаться напрямую более чем в 100 клиник без обращения на медпульт.

Среди основных барьеров к масштабированию таких решений страховщики называют высокую стоимость разработки (75%), вопросы юридической ответственности (67%), сложности интеграции и законодательные ограничения (по 58%).

«Внедрить ИИ в страхование сложнее, чем просто подключить готовый цифровой инструмент, — сказала эксперт страхового брокера Вероника Попелышева. — Медицинские данные требуют специальной обработки, системы клиник и страховщиков не всегда совместимы, а цена ошибки может быть очень высокой. ИИ может ускорить проверку документов, подсветить несоответствия и помочь с маршрутизацией, но в сложных и спорных случаях последнее слово должно оставаться за человеком».

В ближайшие два-три года СК планируют продолжить развивать цифровые сервисы для застрахованных и HR-специалистов. 67% опрошенных компаний намерены совершенствовать мобильные приложения и личные кабинеты, в том числе расширять возможности интерактивной аналитики по убыточности и заболеваемости, а также упрощать запись в клиники-партнеры. Еще один приоритет – внедрение единой электронной медицинской карты застрахованного (42%). Треть участников опроса (33%) отмечают перспективность интеллектуальной автоматизации. В их планах – ИИ-прогнозирование стоимости обслуживания и продления договоров, внедрение ИИ-ассистентов для врачей-кураторов и сотрудников колл-центра, инструменты первичной ИИ-диагностики и автоматизация кадрового администрирования.