MWS Cloud, входящий в группу компаний МТС, проанализировал потребление сервиса быстрой доставки контента (CDN) среди российских компаний. За год этот показатель вырос в 1,4 раза, а Владивосток оказался одним из городов с самым высоким потреблением. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Владивосток вошел в топ-10 российских городов по потреблению сервиса быстрой доставки контента – у дальневосточной столицы девятое место. Лидером рейтинга стала Москва – на нее пришлось почти 50% общего трафика CDN. В тройку регионов с высокой долей также вошли Санкт-Петербург и Новосибирск.

Наибольший объем потребления сервиса CDN приходится на компании из сфер медиа, e-commerce и ритейла, ИТ, финансов и бизнес-услуг. Далее следуют некоммерческие организации, строительство, производство и образование.

По числу компаний-пользователей CDN наиболее заметно вырос финансовый сектор — в три раза. Число ИТ-компаний выросло в два раза, компаний из торговли — в 1,43 раза, сферы бизнес-услуг — в 1,14 раза. Также выросло число компаний из строительства и производства

CDN (Content Delivery Network) - это сеть доставки контента, которая позволяет ускорить загрузку сайтов, онлайн-сервисов, мобильных приложений, видео и других цифровых материалов. Контент кешируется на серверах сети и передается пользователю с ближайшего узла, что сокращает задержки и снижает нагрузку на основную инфраструктуру клиента.