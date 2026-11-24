АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» (НЦК ИСУ) разработала методологию создания эталонных моделей данных функциональных блоков ERP и карт соответствия им реальных модулей систем. Методология призвана устранить терминологическую и архитектурную разрозненность на рынке и задать единый стандарт для отечественного ПО. Об этом CNews сообщили представители НЦК ИСУ.

Методология предусматривает три уровня описания: концептуальный (какие сущности существуют и как они связаны между собой), логический (какие данные и правила к ним относятся) и физический (как это реализовано в конкретной базе данных). Для автоматизации этого процесса НЦК ИСУ применяет ИИ-агентов, которые анализируют документацию вендоров («1С», «Турбо», «Галактика» и др.), выявляют семантические синонимы и генерируют предварительную версию модели.

НЦК ИСУ продемонстрировала эффективность методологии на примере формирования модели данных и карты соответствия для блока «Казначейство» в составе эталонной системы ERP, выбранного пилотным. В этом блоке одна и та же сущность («Заявка на расходование ДС») в разных системах называется по-разному – «Финансовая заявка», «Payment Request» и т.д. ИИ-агент успешно справился с этой терминологической неоднородностью: он свёл разрозненные понятия к единой модели и автоматически сформировал глоссарий. Это подтвердило, что методология способна работать на реальных данных, а не только с идеальными.

На основе эталонной модели формируются «карты соответствия». Они наглядно показывают, как конкретные объекты и интерфейсы реальной ERP-системы вендора соотносятся с объектами единой модели. Это не заставляет разработчиков переписывать код, а создает «словарь-переводчик»: он упрощает миграцию данных, интеграцию систем между собой и позволяет бизнесу использовать единую терминологию.

«Наша методология дает рынку объективный инструмент для сравнительной аналитики и проектирования. Создание таких моделей данных и карт соответствия позволит снизить стоимость и риски внедрения отечественных ERP, а также ускорить миграцию с зарубежных решений. В результате компании смогут точнее прогнозировать расходы на ИТ и избегать скрытых затрат при интеграции. Кроме того, сократятся сроки проектов и уменьшится число ошибок при переходе на отечественные ERP», – сказал генеральный директор АНО «НЦК ИСУ» Кирилл Семион.

В ближайших планах центра – развитие ИИ-агента для полного покрытия функциональных областей, а также интеграция методологии с собственной wiki-платформой. НЦК ИСУ ориентируется на то, что использование единых моделей данных и карт соответствия станет стандартом для крупных корпоративных заказчиков при выборе и развитии ERP.