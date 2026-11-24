На площадке «Печатники» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» завершили комплексное обустройство контрольно-пропускных пунктов (КПП). Модернизация помогла улучшить логистику, оптимизировать потоки грузового и легкового транспорта, а также создать современные и безопасные места для резидентов и гостей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно работает над созданием комфортной и современной индустриальной среды. На площадке “Печатники” было проведено комплексное обустройство въездных групп, что позволило существенно улучшить внутреннюю логистику и оптимизировать дорожное движение. Действующие контрольно-пропускные пункты полностью реконструировали и привели к единому архитектурному стандарту. Они оборудованы инновационными системами безопасности, включая автоматизированный контроль доступа», — отметил Максим Ликсутов.

Главным въездом на площадку «Печатники» стал двухэтажный КПП №1. Он находится рядом со станцией метро и МЦД «Текстильщики», а также Юго-Восточной хордой. Терминал площадью 294 квадратных метра пропускает до 60% всех посетителей. Внутри для удобства разместили центральную службу безопасности и кофейню.

Для проезда к административно-деловому центру через КПП №3 и КПП №4 установили автоматические шлагбаумы. Для крупногабаритных большегрузов выделили отдельные узлы — КПП №5 и КПП №6. Шестой пункт ввели в эксплуатацию в начале сентября 2026 г.

Все стационарные КПП оборудованы въездными терминалами с фирменной отделкой, флагами, понятной дорожной разметкой и пешеходными переходами. Модернизация позволила объединить контрольно-пропускные пункты в единую цифровую сеть ОЭЗ.