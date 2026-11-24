Компания «Торговый Дом ПостерМаркет» (торговая марка Postermarket) и системный интегратор «ЦМД-софт» заключили соглашение о сопровождении ERP-системы SAP Business One. Об этом CNews сообщили представители «ЦМД-софт».

В настоящее время ТД «ПостерМаркет» самостоятельно занимается поддержкой системы. При этом компания привлекла специализированного интегратора в качестве дополнительного ресурса, к которому можно обратиться при возникновении задач, требующих дополнительной экспертизы по SAP Business One.

«В целом мы поддерживаем систему SAP Business One собственными силами. Помощь специализированной компании «ЦМД-софт» нам нужна для подстраховки — в том случае, если потребуется усиленная экспертная поддержка», — отметил Алексей Вьюгин, директор ООО «ТД ПостерМаркет».

Для «ЦМД-софт» такой формат сотрудничества предполагает возможность подключаться к задачам заказчика по мере необходимости. В зависимости от ситуации это может быть консультационная поддержка, поиск решения для нестандартной задачи или участие специалистов в более сложных работах с ERP-системой.