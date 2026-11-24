Российский разработчик «ДТ-Софт» подтвердил полную совместимость своей модульной платформы управления конфигурациями Salt.Box CMS с российской операционной системой «Ред ОС» от «Ред Софт», что позволяет заказчикам использовать продукты в полностью отечественной ИТ-инфраструктуре. Об этом CNews сообщил представитель «ДТ-Софт».

Совместимость подтверждена по итогам комплекса испытаний. В рамках технологического партнерства специалисты компаний провели тестирование, которое подтвердило корректность совместной работы «Ред ОС 8» и Salt.Box CMS 0.4.0. По результатам испытаний подписан двусторонний сертификат совместимости.

«Ред ОС» — российская операционная система для серверов и рабочих станций, позволяющая строить функциональные ИТ-инфраструктуры для комфортного перехода с зарубежных решений. Система подтвердила стабильность работы корпоративных сервисов на двух миллионах инсталляций. Продукт сертифицирован ФСТЭК России и включен в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России. «Ред ОС» может применяться в организациях с повышенными требованиями к информационной безопасности, в том числе на объектах критической информационной инфраструктуры до I категории значимости включительно.

Salt.Box CMS — российская модульная платформа управления конфигурациями ИТ-инфраструктуры. Платформа рассчитана на корпоративных и государственных заказчиков и позволяет стандартизировать настройки, автоматизировать типовые операции администрирования и контролировать соответствие систем заданным параметрам.

Совместное использование продуктов позволит корпоративным заказчикам: выстроить полностью независимую от иностранного софта инфраструктуру на базе российского программного обеспечения; снизить риски при развертывании ИТ-инфраструктуры — совместная работа продуктов проверена и зафиксирована сертификатом; ускорить импортозамещение: управлять настройками парка рабочих станций и серверов на отечественной ОС из единой точки; сократить затраты на администрирование за счет автоматизации типовых операций и единых стандартов конфигураций; получать техническую поддержку совместимого программного стека.

«Мы расширяем экосистему совместимых с «Ред ОС» продуктов. Совместимость с Salt.Box CMS дает нашим заказчикам еще один готовый инструмент централизованного управления рабочими станциями и серверами — без самостоятельной адаптации программного обеспечения при переходе на наши продукты», — сказала Анна Авхимович, руководитель направления маркетинга технологических партнеров «Ред Софт».

«Совместимость с «Ред ОС» делает Salt.Box CMS доступнее для заказчиков, которые переходят на отечественную операционную систему. Платформа берет на себя рутинные операции администрирования и поддерживает единые настройки на всем парке устройств», — сказал Дмитрий Заманов, владелец продукта Salt.Box CMS.

Продукты доступны для заказа и тестирования в составе единого технологического стека, а компании договорились о совместной технической поддержке заказчиков по вопросам внедрения интегрированного решения. Совместимость Salt.Box CMS с «Ред ОС» расширяет возможности использования решений в государственных организациях, компаниях с государственным участием и коммерческих предприятиях, реализующих программы импортозамещения и цифровой трансформации.