OCS и российский разработчик инфраструктурного софта «Лаборатория Числитель» заключили соглашение о сотрудничестве. Портфель дистрибьютора пополнили ключевые решения вендора для управления, мониторинга и разработки корпоративных ИТ-сервисов. Партнёры OCS смогут комплексно закрывать инфраструктурные задачи заказчиков: программное обеспечение бренда работает в связке и совместимо с другим российским софтом, что позволяет ускорить процесс внедрения. Об этом CNews сообщил представитель OCS.

В продуктовый портфель OCS вошли флагманские продукты разработчика: платформа контейнеризации «Штурвал», решение для управления частными и публичными облаками и локальными системами виртуализации «Нимбиус», а также ПО для мониторинга корпоративной ИТ-инфраструктуры «Пульт». В решения бренда интегрированы инструменты ИБ и аналитики, портал самообслуживания и другие сервисы, повышающие эффективность и безопасность работы с инфраструктурой компании. Все продукты вендора находятся в реестре российского ПО.

Для «Лаборатории Числитель» сотрудничество с OCS станет новым этапом в масштабировании бизнеса. Разработчик нарастит присутствие в регионах РФ: в разветвлённую партнёрскую сеть дистрибьютора входят свыше 7 тыс. ИТ-дилеров и системных интеграторов. Кроме того, участие в маркетинговых активностях OCS поможет вендору повысить узнаваемость бренда на российском ИТ-рынке.

«Партнёрство с „Лабораторией Числитель“ позволит OCS пополнить ассортимент российских софтверных решений в портфеле. Продукты вендора — это востребованное на рынке инфраструктурное ПО, которое закрывает большое количество задач в сфере управления, мониторинга и разработки корпоративных сервисов. Таким образом, партнёры OCS смогут ускорить внедрение инфраструктурного софта для бизнес-заказчиков», — отметила Ольга Скулова, директор департамента информационной безопасности и ПО OCS.

«Мы последовательно выстраиваем партнёрскую модель продаж, и приход OCS — важный шаг в её развитии. У OCS одна из самых широких партнёрских сетей на рынке в сочетании с сильной собственной экспертизой. Это сотрудничество позволит нам быстрее доходить до партнёров и заказчиков, которым нужны зрелые российские решения в области ИТ-инфраструктуры», — сказал Александр Чистов, директор по работе с партнёрами «Лаборатории Числитель».