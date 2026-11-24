Обновленный BPM-конструктор платформы Okdesk объявил о расширении возможностей компаний по автоматизации сервисных и эксплуатационных процессов: позволяет создавать неограниченное количество самостоятельных бизнес-процессов, использовать их в разных типах заявок и централизованно управлять изменениями. Это позволяет адаптировать автоматизацию под специфику бизнеса без необходимости перестраивать существующие сценарии и дает компаниям больше возможностей для формирования единого цифрового контура управления сервисными и эксплуатационными процессами.

Новая версия BPM-конструктора позволяет без привлечения разработчиков создавать и настраивать сложные многоэтапные процессы выездного сервиса, обслуживания, эксплуатации оборудования и ремонта. В отличие от предыдущей версии, теперь один бизнес-процесс может использоваться сразу в нескольких типах заявок, а внесение изменений автоматически распространяется на все связанные с ним типы.

Такой подход сокращает дублирование настроек, упрощает сопровождение системы и позволяет быстрее адаптировать Okdesk под специфику разных направлений эксплуатации, видов оборудования, обслуживаемых объектов и внутренних сервисных подразделений. В результате компании получают больше возможностей для формирования единого цифрового контура управления сервисными и эксплуатационными процессами.

«Сегодня более тысячи компаний разного масштаба используют Okdesk для автоматизации управления заявками, выездным обслуживанием и ТОиР. Мы последовательно развиваем платформу: от инструмента автоматизации сервисных заявок — к единой платформе цифровой эксплуатации, которая объединяет процессы выездного обслуживания, ремонта и управления инфраструктурой. Обновление BPM-движка — важный этап этого развития. Новая архитектура расширяет возможности настройки платформы под сложные корпоративные сценарии и повышает гибкость встроенных инструментов до уровня, характерного для Enterprise-решений. При этом мы сохраняем доступность и простоту внедрения, позволяя компаниям получать функциональность корпоративной платформы без высоких затрат и сложных проектов внедрения», — отметил Кирилл Федулов, основатель Okdesk.

По оценке Okdesk, обновление помогает сократить до 45% времени, затрачиваемого на настройку и дальнейшее сопровождение автоматизированных процессов.