Компания «Мультифактор», российский разработчик ИБ- и ИТ-решений, сообщил о том, что новая версия системы двухфакторной аутентификации и контроля доступа Multifactor успешно прошла сертификацию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России. Об этом CNews сообщили представители «Мультифактор».

Новая сертифицированная версия Multifactor вышла спустя восемь месяцев после предыдущего обновления — раньше предусмотренного годового цикла выпуска. Такой темп отражает высокую динамику развития решения: версия сокращает функциональный разрыв с актуальной коммерческой редакцией, расширяет возможности защиты корпоративной инфраструктуры, удалённых подключений и цифровых сервисов, а также упрощает администрирование.

Среди ключевых изменений: интеграция с Keycloak, новый тип уведомлений «пуш+OTP», поддержка eXpress как провайдера аутентификации, доработки SSO, SDK для мобильных приложений и проверка второго фактора до LDAP.

Появился новый тип пуш-уведомлений «пуш+OTP», который объединяет две технологии подтверждения операции. Сначала пуш-запрос отправляется на мобильное устройство пользователя, после чего для подтверждения используется одноразовый цифровой код.

В качестве нового провайдера аутентификации добавлен корпоративный мессенджер eXpress. Пользователи могут подтверждать второй фактор пуш-уведомлениями, используя знакомый канал коммуникации в существующей схеме защиты.

В новой версии улучшены функции единого входа (SSO). Пользователи получили более удобный доступ к подключённым приложениям через единый интерфейс, а администраторы — расширенные возможности управления мастер-сессиями, дополнительными атрибутами и групповыми политиками.

В состав решения вошёл SDK для мобильных приложений. Заказчики могут использовать собственные приложения для подтверждения второго фактора, органично встраивая двухфакторную аутентификацию в свою цифровую среду.

На портале самообслуживания реализован режим, при котором второй фактор проверяется перед проверкой логина и пароля в LDAP. Если пользователь не подтвердил второй фактор, запрос на проверку учётных данных в LDAP не отправляется.

«Обновления позволяют упростить эксплуатацию решения, повысить устойчивость процессов аутентификации и адаптировать систему к требованиям организаций с различной ИТ-инфраструктурой. Мы планируем продолжать развивать сертифицированную версию решения и выпускать обновления с учётом требований российских заказчиков, изменений корпоративной ИТ-инфраструктуры и актуальных угроз информационной безопасности», — сказал Валерий Аблеков, технический директор «Мультифактор».