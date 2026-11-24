Компания «ДоксВижн» объявляет о выпуске обновленного сервиса Docsvision AI. Главное отличие новой версии – поддержка корпоративных ИИ-агентов. Об этом CNews сообщили представители «ДоксВижн».

В новой версии сервиса появились ИИ-помощники, которые способны выполнять типовые задачи в решениях на платформе Docsvision. Пользователям доступны два преднастроенных ИИ-агента, помогающих работать с поручениями и управлять замещением сотрудников.

Агент по работе с поручениями берет на себя их поиск, подготовку ответов по резолюциям, отчетов по исполнению поручений и исполнительской дисциплине. Агент по замещению помогает настраивать список заместителей, их права и другие параметры. При работе с агентами пользователь Docsvision описывает задачу на естественном языке, при необходимости отвечает на уточняющие вопросы и затем проверяет результат.

«Внедрение корпоративных ИИ-агентов означает переход на более высокую ступень автоматизации бизнес-процессов. ИИ-агент не просто отвечает на вопрос пользователя или выполняет операцию по запросу, а самостоятельно решает определенную задачу в корпоративной ИТ-системе. На уровне отдельных руководителей и специалистов это дает сокращение рутинных операций, на уровне бизнеса – возможность масштабироваться без существенного увеличения персонала», – сказал Алексей Рождественский, эксперт по продукту «ДоксВижн».

Новая версия Docsvision AI позволяет адаптировать преднастроенных ИИ-агентов и разрабатывать собственных ИИ-помощников под конкретные бизнес-задачи и процессы организации.

В новой версии также реализован дополнительный сценарий применения ИИ в работе с документами. Теперь Docsvision AI позволяет автоматически извлекать и переводить тексты из файлов, прикрепленных к карточке документа. Новая функция поддерживает 10 международных языков, включая английский, китайский и русский.