МТС сообщает о модернизации инфраструктуры широкополосного доступа в интернет в Междуреченске. Специалисты расширили пропускную способность магистральных каналов связи до 100 Гбит/с и создали резервное ядро сети. Работы увеличили надежность и повысили отказоустойчивость сервисов домашнего интернета. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Создать резервное «сердце» сети удалось за счет запуска нового оборудования по схеме 1+1: теперь в каждом районе Междуреченска работает по одному полноценному коммутационному ядру, которые соединены между собой основным и резервным каналами связи. Кроме того, в 2026 г. специалисты расширили магистральные линии связи в 10 раз – до пиковой пропускной способности 100 Гбит/с. Во всех многоквартирных домах Междуреченска есть техническая возможность подключения к гигабитному интернету – такая скорость передачи данных обеспечивает комфортную работу современной домашней сети без ограничений по количеству устройств.

«За последние пять лет МТС выполнила глубокую модернизацию ключевых инфраструктурных элементов сети фиксированного интернета в Междуреченске. Мы традиционно уделяем особое внимание вопросу надежности: полностью заменили климатические установки и систему внешнего электропитания. Основные системы и узлы связи продублированы на 100% – это гарантирует бесперебойную работу ключевого оборудования, чтобы горожане и предприятия могли пользоваться интернетом и цифровым телевидением при любых условиях и оставаться всегда на связи», – сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

Сеть домашнего интернета и IPTV МТС охватывает весь Междуреченск и большинство его пригородных районов: Притомский, Усинский, Чебал-Су, Широкий Лог и Чульжан.