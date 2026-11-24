Правоохранители Республики Тыва будут использовать искусственный интеллект, разработанный российской компанией Netvision (дочерняя структура ИT-интегратора Netline), для выявления подозрительных автомобилей на дорогах. Решение компании поможет быстро находить автомобили, которые были замечены на местах преступлений, а также автомобили в угоне. Об этом CNews сообщили представители Netvision.

Нейросеть анализирует видеопоток с более, чем 140 городских камер в Кызыле и способна определить цвет, марку и номер автомобиля, даже если он не полностью виден из-за грязи и пыли или находится в неудобном для камеры ракурсе. Технологии компьютерного зрения позволяют также сопоставлять марку и модель автомобиля с регистрационными данными, чтобы выявлять возможные подмены номерных знаков. Искусственный интеллект работает в контуре АПК «Безопасный город».

Также необходимые автомобили можно выявить и по поиску в конкретной зоне на карте или, например, только в одном районе города.

«Наша нейросеть помогает за секунды сделать правоохранительным органам то, на что у человека ушли бы часы, если не сутки работы. ИИ анализирует видеопоток с городских камер, в том числе и в безопасном контуре. ПО создано для сбора информации о перемещении транспортных средств, построения маршрута передвижения и их розыска. Уже сейчас запланировано расширение проекта до 250 подключенных камер», - сказал генеральный директор Netvision Роман Казаченко.