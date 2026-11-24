Компании Innostage и «Норси-Транс» подтвердили технологическую совместимость системы управления привилегированным доступом Innostage PAM с российским сервером «Пантера-26». По результатам совместных испытаний подтверждена возможность установки и функционирования решения на отечественной аппаратной платформе. Это расширяет выбор проверенных конфигураций для построения защищённой ИТ-инфраструктуры. Об этом CNews сообщил представитель Innostage.

При внедрении систем управления привилегированным доступом (PAM) важно учитывать не только функциональные возможности программного обеспечения, но и его совместимость с аппаратной инфраструктурой заказчика. От этого зависит корректность развёртывания решения и стабильность его работы в корпоративной среде.

В ходе совместных испытаний специалисты Innostage и «Норси-Транс» проверили установку и функционирование Innostage PAM на сервере «Пантера-26». Результаты проверки зафиксированы в протоколе испытаний.

Подтвержденная совместимость позволяет заказчикам использовать проверенную конфигурацию при проектировании и развертывании систем защиты привилегированного доступа. Это снижает неопределённость при выборе оборудования и сокращает объем предварительных работ по проверке совместимости компонентов инфраструктуры.

«В крупных организациях PAM становится частью критически важной инфраструктуры, через которую администраторы получают доступ к корпоративным системам. Поэтому при внедрении необходимо учитывать совместимость всех компонентов, включая операционные системы и серверное оборудование. Мы последовательно проверяем Innostage PAM с российскими технологическими решениями на разных уровнях инфраструктуры. Совместные испытания с «Норси-Транс» расширяют перечень проверенных конфигураций, которые заказчики могут использовать при построении защищенной ИТ-инфраструктуры», – сказал Игорь Еньков, владелец продукта Innostage PAM.

«Для «Норси-Транс» принципиально важно, чтобы российские программные решения не просто заявляли о совместимости с отечественным оборудованием, а подтверждали её на практике. Успешное тестирование Innostage PAM на сервере «Пантера-26» демонстрирует, что российская аппаратная платформа способна эффективно поддерживать работу критически важных систем информационной безопасности. Мы последовательно развиваем экосистему совместимых отечественных решений, чтобы заказчики могли строить надёжную ИТ-инфраструктуру на базе российских технологий без компромиссов в вопросах производительности и безопасности», – отметил глава отдела Pre-Sale и системной инженерии компании «Норси-Транс» Сергей Соловецкий.