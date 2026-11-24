Искусственный интеллект снимет рутину с руководителя проекта: ответит на вопросы, проанализирует проблемы и предложит варианты решения. Еще один инструмент, который облегчит работу РП, — аналитика по портфелю. Это поможет отслеживать затраты и сроки всех связанных инициатив без переключений. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Виртуальный ассистент руководителя проекта

Чтобы составить отчет по проекту, руководителю больше не придется вручную собирать и анализировать разные версии графика, контрольные точки и список рисков. Эту работу берет на себя интеллектуальный помощник, который расскажет о прогрессе и составит чек-лист дальнейших действий.

ИИ-ассистент также ответит на любой вопрос, связанный с проектом: например, завершатся ли работы в срок, какие этапы находятся в «красной зоне» и как предотвратить риски.

История обсуждений остается внутри чата, благодаря чему есть возможность в любой момент вернуться к диалогу.

Отчет по портфелю в Excel

Показатели программ и портфелей проектов теперь собираются в формате Excel-таблицы. В ней отображаются статусы проблем, затраты, трудоемкость, контрольные точки, сроки и прогресс по этапам всех дочерних проектов.

Такой отчет помогает оценить состояние всего портфеля, быстро выявить угрозы, презентовать цифры вышестоящему руководству и оперативно принять управленческое решение.

Связь рисков с элементами плана

В новом релизе Directum Projects риски можно соотнести с конкретными работами. Так руководитель составляет более точный прогноз, отслеживает, на что повлияют сбои, и адресно выделяет резервы.

«Главное осеннее обновление Directum Projects — это ИИ-ассистент руководителя проекта, который снимет часть рутины и поможет при анализе хода работ. Кроме того, теперь не нужно дожидаться сохранения плана с большим количеством элементов, чтобы внести в него изменения, а права доступа на контрольную точку наследуются от объекта управления, к которому она относится. Также стало возможно гибко настраивать типы элементов плана, которые используются в проектах конкретного вида. Мы внимательно следим за обновлениями рынка и учитываем пожелания клиентов, благодаря чему продукт двигается вперед в ногу со временем», — сказал Никита Аксянов, руководитель команды продвижения Directum Projects.