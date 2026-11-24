ИТ-интегратор Globus объявил о запуске нового направления – роботизацию логистических и производственных процессов. Компания будет подбирать и внедрять роботизированные решения для складских и производственных процессов: разгрузки и погрузки транспорта, хранения, комплектации заказов, сортировки и перемещения грузов, технологических процессов.

Направление охватывает восемь основных операций. В их числе автоматизированные системы хранения, роботизированный пикинг, паллетизация и депаллетизация, а также перемещение грузов с помощью мобильных роботов.

Globus будет интегрировать оборудование разных производителей с системами управления складом и планирования ресурсов предприятия. Для этого компания использует интеграционный слой, обеспечивающий обмен задачами, статусами и данными между роботами и учетными системами.

Такой подход позволяет подключать новое оборудование без перестройки всей системы. Склад или производство могут постепенно расширять автоматизацию, добавляя новые операции и роботизированные модули.

«Роботизация становится важным этапом развития складской и производственной инфраструктуры. Она позволяет предприятиям повышать производительность операций, работать с растущими объемами и снижать зависимость от ручного труда. При этом ключевое значение имеет не только выбор оборудования, но и его интеграция с другими системами предприятия – именно согласованная работа всех компонентов обеспечивает эффективность автоматизации», – отметил Михаил Колодко, руководитель направления роботизации Globus.

Globus объединяет экспертизу в разработке и интеграции ИТ-систем с роботизированными технологиями, чтобы помогать предприятиям автоматизировать физические операции и выстраивать единую управляемую инфраструктуру склада и производства.