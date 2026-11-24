«МегаФон» увеличил зону уверенного покрытия в южной части Шадринска, обеспечив стабильную мобильную связь и интернет для жителей поселка Осеево. Запуск нового телеком-оборудования сделал более комфортным доступ к цифровым сервисам для сотен абонентов в этом районе. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В Шадринске пиковые нагрузки приходятся на пятницу, когда объем передачи данных и минут превышает среднедневные показатели на 10%. В выходные дни активность горожан, напротив, снижается. Такая динамика требует гибкого подхода к управлению инфраструктурой, поэтому специалисты оператора мониторят нагрузку в режиме реального времени, чтобы оперативно реагировать на изменение потребления и параметров сети. Это позволяет поддерживать высокое качество связи в часы пик и планировать дальнейшее развитие инфраструктуры с учетом реальных потребностей жителей.

Новое телеком-оборудование, запущенное в поселке Осеево, обеспечило уверенным сигналом пользователей района, а также снизило нагрузку на соседние базовые станции. Благодаря этому горожане смогут быстрее загружать видеоконтент, открывать сайты и пользоваться различными цифровыми сервисами.

«Шадринск является вторым по численности населения городом в Курганской области, где потребление трафика может существенно меняться в зависимости от различных факторов. В режиме реального времени наши инженеры видят нагрузку на сеть и, исходя из полученных данных, принимают решение о дальнейшем развитии инфраструктуры на территории региона. Новое телеком-оборудование, запущенное в Шадринске, стало ответом на растущие потребности в связи и интернете у жителей города», — отметил директор «МегаФона» в Курганской области Геннадий Жуков.

Помимо Шадринска, оператор развивает сеть и в сельской местности. С начала 2026 г. «МегаФон» запустил связь и мобильный интернет в селах Агапино, Верхняя Полевая, Ключи, Красная Звезда, Мальцево, Мыльниково и Сухринское Шадринского округа. Доступ к цифровым услугам получили свыше 8 тыс. человек.