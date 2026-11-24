Компания Efsol внедрила автоматический контроль доступа к информационной базе «1С» сетевого ритейлера, в которой работают более 50 сотрудников. Решение проверяет возможность входа по установленному расписанию и завершает активные сеансы после окончания разрешенного времени. Для руководителей и сменного персонала предусмотрены индивидуальные исключения. Об этом CNews сообщил представитель Efsol.

Ранее администратору приходилось вручную отслеживать подключения и контролировать работу пользователей за пределами рабочего дня. Часть сотрудников оставляла сеансы открытыми после окончания смены, другим требовался доступ в выходные или по индивидуальному графику. Это увеличивало объем ручных проверок и усложняло применение единых правил.

Специалисты Efsol объединили два механизма: проверку доступа при подключении к информационной базе и периодический контроль уже открытых сеансов. Первый предотвращает вход вне разрешенного времени, второй обрабатывает ситуации, когда сотрудник начал работу в установленные часы, но не завершил сеанс после их окончания.

Основным графиком для большинства пользователей стали будние дни с 9:00 до 18:00. При подключении система определяет, распространяются ли на сотрудника индивидуальные условия. Если исключений нет, применяется общее расписание. При попытке входа вне разрешенного периода пользователь получает сообщение об ограничении и не допускается к работе.

Для контроля открытых сеансов предусмотрено регламентное задание. Оно выполняется с интервалом 5–10 минут и завершает сеансы пользователей, для которых разрешенное время работы закончилось. Таким образом, отключение происходит при очередной проверке, а не строго в момент окончания рабочего дня.

Логику определения доступного времени вынесли в общий модуль, а ее вызов предусмотрели при инициализации сеанса. Это позволяет централизованно поддерживать правила доступа, не дублируя проверки в разных участках программы. Одним из требований проекта была минимизация вмешательства в типовую конфигурацию, чтобы не усложнять ее дальнейшее сопровождение.

Для руководителей и сменных сотрудников предусмотрели исключения из общего расписания. Они позволяют сохранять доступ за пределами стандартного рабочего дня, если это необходимо для выполнения служебных задач. Для дальнейшего развития решения предусмотрена возможность хранения графиков пользователей и групп в регистре сведений.

«В этом проекте было важно не просто ограничить вход в „1С“ после окончания рабочего дня, а учесть разные условия работы сотрудников. Проверка при подключении и контроль активных сеансов решают две разные задачи, поэтому мы объединили их в одном решении. Администратор управляет расписанием и исключениями, а система применяет эти правила автоматически», — отметил Денис Доронин, руководитель отдела Efsol.

В результате внедрения проверка новых подключений и контроль активных сеансов перешли в автоматический режим. Администратору больше не требуется вручную отслеживать каждое подключение. При этом для сотрудников, которым необходим доступ за пределами общего расписания, сохраняются индивидуальные условия работы.

В дальнейшем правила доступа можно развивать за счет настройки графиков для отдельных пользователей и групп. Такой подход позволяет учитывать изменения в организации работы без возврата к ежедневному ручному контролю подключений.