Исследователи из МФТИ разработали автоматизированный комплекс для сборки заданных последовательностей ДНК, включающий ПО и роботизированную станцию. Специализированная программа DNA.split подготавливает схему сборки, а роботизированная станция автоматизирует проведение и подготовку химических реакций. Оборудование помогает ученым быстрее создавать новые генетические конструкции для разработок в области медицины, сельского хозяйства и промышленной биотехнологии. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

Роботизированная станция созданного автоматического комплекса

Создание новых генетических конструкций – важный инструмент в современных биотехнологиях. Он позволяет ученым собирать последовательности ДНК как конструктор: из отдельных фрагментов можно собрать заданную последовательность. При этом сам процесс требует высокой точности и каскада лабораторных операций.

К примеру, чтобы проверить свойства нового белка или работу генетического редактора, ученым необходимо получить соответствующую генетическую конструкцию. Нужную последовательность ДНК можно лабораторно собрать из коротких фрагментов – олигонуклеотидов.

Как это происходит? Сначала программа анализирует заданную последовательность и разбивает ее на короткие отрезки оптимальным образом. При моделировании учитывается множество факторов, которые влияют на итоговый результат. После получения схемы сборки данные отправляются на участок синтеза олигонуклеотидов.

После синтеза пробирки с растворами отдельных олигонуклеотидов передаются в роботизированную станцию. Станция проводит все необходимые операции и реакции согласно инструкции от специально разработанного ПО. На выходе получаются собранные последовательности, которые можно дальше отбирать и валидировать в живых клетках.

Чтобы автоматизировать и ускорить эти процессы, в МФТИ объединили специализированное программное обеспечение и роботизированную станцию в комплекс для сборки генетических последовательностей.

«Комплекс рассчитан на сборку различных заданных генетических последовательностей с использованием стандартных реагентов. Автоматизация позволяет передать оборудованию рутинные операции с образцами. Это снижает вероятность ошибки, уменьшает время, необходимое для сборки, и создаёт основу для подготовки генетических конструкций под разные исследовательские задачи и проверки теоретически предсказанных моделей в лаборатории. В будущем данная технология позволит создавать более длинные и сложные последовательности без участия человека, что откроет путь к новым материалам и технологиям в различных сферах», – сказал ведущий инженер лаборатории передовых решений в области биофизики и автоматизации МФТИ Михаил Носов.

Программой для дизайна последовательности можно управлять как вручную, создавая нужную последовательность операций, так и с помощью ИИ голосового ассистента, который в простых случаях автоматически готовит дизайн генетической конструкции и программу для сборки.

«Специальная программа, разработанная сотрудниками лаборатории, определяет, какие исходные фрагменты необходимо синтезировать, и формирует инструкции по дальнейшей сборке. Станция выполняет подготовку и смешивание материала по рассчитанной схеме. Она оснащена четырехканальным дозатором нашей собственной разработки, манипулятором для переноса планшетов и амплификатором с автоматической крышкой. Рабочее пространство можно адаптировать под дополнительные блоки и приборы. При проектировании учитывается доступность стандартных расходных материалов, в том числе российского производства», – сказал Михаил Носов.