Компании Ati.Su и Cargo.Run представили две возможности интеграции платформы Ati.Su с сервисом CR Start компании Cargo.Run. Теперь перевозчики могут искать загрузку для следующего рейса и размещать объявления о свободных машинах на платформе прямо из планирования CR Start, используя уже внесенные данные об автопарке. Об этом CNews сообщил представитель Ati.Su.

Поиск грузов и планирование рейсов нередко ведутся в разных системах. Логист знает из плана, где и когда освободится грузовик, но для поиска следующего заказа ему приходится заново указывать на бирже город, дату и характеристики машины. Аналогичная ручная работа нужна при размещении свободного транспорта. Совместная разработка связывает оба действия с планированием и исключает повторный ввод основных данных.

В первом сценарии логист выбирает грузовик в сервисе CR Start в разделе «Планирование по городам/машинам» и нажимает «Подобрать груз на Ati.Su». Поиск открывается на Ati.Su в новой вкладке с предустановленными фильтрами по городу и дате загрузки, типу кузова, грузоподъемности, объему и способу загрузки при наличии данных. Радиус поиска по умолчанию составляет 100 км, направление доставки не ограничено. Подходящий заказ логист выбирает непосредственно на Ati.Su.

Во втором сценарии логист в том же разделе CR Start выбирает соседнее действие «Разместить ТС в Ati.Su». CR Start подставляет сведения о машине, городе и дате ее доступности. Перед публикацией пользователь проверяет характеристики, при необходимости корректирует их и задает желаемые направления. Объявление отправляется на Ati.Su через подключенный аккаунт, а после успешного размещения в планировании CR Start появляются статус и ссылка на публикацию. Заказчики могут найти свободную машину на платформе и связаться с перевозчиком.

Для перевозчика это два взаимодополняющих способа работы с платформой Ati.Su. Он может самостоятельно искать следующую загрузку или разместить предложение о свободной машине, чтобы его увидели потенциальные заказчики. Оба действия связаны с графиком работы автопарка и используют сведения, уже внесенные в CR Start. Пользователи могут зарегистрироваться в CR Start через Ati.Su либо связать существующие аккаунты двух платформ.

«Экономику транспортной компании нужно оценивать не только по отдельным рейсам, но и по всей цепочке перевозок. Для этого логист должен заранее понимать, где освободится машина и какие заказы доступны в этой точке. Мы постепенно связываем планирование с поиском грузов, чтобы перевозчики могли выстраивать последовательные рейсы с меньшим количеством ручных операций», — отметил Тимур Каримов, основатель и генеральный директор Cargo.Run.

«Логисту необходимо подбирать следующую загрузку заранее, до завершения текущего рейса. В планировании Cargo.Run уже есть данные о том, где и когда освободится машина и какой груз она может взять. Мы связали эти сведения с поиском на Ati.Su, чтобы логист мог быстрее перейти от графика перевозок к доступным предложениям», — отметил Фаем Ахметзянов, сооснователь и директор по развитию Cargo.Run.

«Ati.Su помогает перевозчикам находить заказы, а Cargo.Run — управлять их выполнением и планировать работу транспорта. Объединение этих возможностей позволяет использовать данные двух платформ в едином рабочем процессе. Мы рассматриваем интеграцию как последовательное развитие цифровых инструментов, которые помогают перевозчикам эффективнее использовать свой автопарк», — отметил Святослав Вильде, основатель и директор «Логистической платформы Ati.Su».