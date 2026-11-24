«Аэрофлот» внедрил решение VK Business Analytics класса Process Mining, разработанное VK Tech. Новая технология поможет анализировать и повышать эффективность бизнес-процессов российского авиаперевозчика. Об этом CNews сообщили представители VK.

Интеграция Process Mining — стратегическая инициатива «Аэрофлота», направленная на совершенствование бизнес-процессов и повышение цифровой зрелости. Программа реализуется на основе поэтапного подхода.

В первую очередь инструмент внедряется в рамках совершенствования двух кросс-функциональных направлений: «Электронный документооборот» и «Реализация ИТ-проектов». Это позволит получить доказанную ценность технологии. После этого планируется последовательное масштабирование на ключевые сферы деятельности компании.

Бизнес-процессы «Электронный документооборот» и «Реализация ИТ-проектов» выбрали для анализа первыми по критериям массовости, цифровой зрелости, вовлеченности владельцев, значимости для бизнеса и масштабируемости решения.

Команда «Аэрофлота» при участии экспертов VK Tech провела комплексный анализ выбранных бизнес-процессов. На основании данных информационных систем построили цифровые двойники, отражающие фактическое исполнение операций, оценили текущие показатели и определили направления для оптимизации.

Результаты анализа легли в основу дорожных карт. Ответственные сотрудники также получат инструмент регулярного мониторинга с помощью дашбордов VK Business Analytics.

Важный результат проекта — единая методология совершенствования процессов с использованием решения VK Tech. Она создает основу для последовательного масштабирования технологии и развития единого подхода «Аэрофлота» к управлению эффективностью бизнес-процессов на основе данных.

«С самого начала мы рассматривали Process Mining не просто как технологию, а как инструмент системного повышения эффективности бизнеса. В рамках первоочередного внедрения прошли полный цикл анализа процессов на основе данных от цифровых двойников до дорожных карт совершенствования процессов, сформировали техническую и методологическую базу использования инструмента и на этом опыте мы подходим к этапу масштабирования», — сказала руководитель программы проектов «Совершенствование процессов ПАО «Аэрофлот» с использованием технологии Process Mining», заместитель директора департамента внутреннего аудита ПАО «Аэрофлот» Татьяна Кутакова.

«В "Аэрофлоте" процессную аналитику встраивают в повседневное управление: владельцы процессов получают инструмент для регулярного мониторинга, а общая методология позволяет переносить подход на новые направления. Мы рассчитываем вместе с Аэрофлотом масштабировать решение на ключевые процессы компании», — сказал бизнес-лидер направления Бизнес-приложений VK Tech Андрей Черненко.