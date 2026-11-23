Российская компания ООО «Биомик», специализирующаяся на проектировании в сфере промышленной экологии, сообщила о значительном повышении эффективности и точности проектных работ благодаря внедрению Платформы nanoCAD и отраслевого решения nanoCAD GeoniCS. Ключевым направлением деятельности компании является разработка проектов рекультивации земель, нарушенных в результате хозяйственной деятельности, с применением современных методов полевых изысканий, включая аэрофотосъемку с использованием квадрокоптеров. Об этом CNews сообщили представители «Нанософт».

Для инженеров «Биомик» было важно повысить точность и скорость создания цифровых моделей рельефа и поверхностей на основе данных, собранных в процессе изысканий. Чтобы проекты восстановления территорий были качественными, требовались гибкие инструменты: возможность строить поверхности в разных итерациях, детально их анализировать и на этой основе рассчитывать объемы земляных масс. Таким инструментом стал nanoCAD GeoniCS.

Программный продукт был выбран по ряду причин.

Специализированный функционал: наличие инструментов для работы с геоданными и подготовки техдокументации, а также возможность хранения неограниченного количества поверхностей в одном проекте.

Автоматизация рутинных операций: автоматизированное формирование ведомостей и подсчет объемов земляных работ на основе цифровых моделей, что значительно ускоряет подготовку проектной документации.

Гибкость в работе с геоданными: эффективные инструменты создания, анализа и управления цифровыми моделями рельефа и местности.

Управление исходными данными: полноценная база геоточек для импорта, хранения, редактирования и группировки данных полевых наблюдений, что критически важно при больших объемах информации.

Интеграция с современной съемкой: возможность импорта данных из большинства стандартных форматов, включая текстовые файлы, получаемые при обработке результатов аэрофотосъемки.

Интуитивность и адаптивность: удобство освоения для инженеров и возможность адаптации интерфейса под внутренние стандарты компании.

Визуализация и контроль: Создание 3D-моделей местности для наглядного анализа и выявления потенциальных проблем на ранних стадиях проектирования.

Внедрение nanoCAD GeoniCS дало конкретные результаты.

Этап изысканий и проектирования заметно ускорился — автоматизация импорта и обработки данных, быстрое построение исходной модели и сокращение ручного труда сэкономили время.

Точность выходных материалов выросла — меньше ручного ввода и встроенные алгоритмы расчетов снизили число ошибок в чертежах, ведомостях и отчётах.

Документация стала легче проходить госэкспертизу — топографические планы автоматически создаются по российским стандартам.

Затраты оптимизировались — более короткие сроки проектирования и меньше доработок благодаря раннему выявлению несоответствий снизили трудозатраты.

Укрепились технологические компетенции — использование современного российского ПО повышает независимость и конкурентоспособность компании.

Главный инженер ООО «Биомик» Линар Ханов: «Как специалист, работающий в области промышленной экологии, я ценю в модуле «Топоплан» его фундаментальный подход к созданию и анализу цифровых моделей рельефа. Для нас, проектировщиков рекультивации, критически важно быстро и точно построить исходную модель местности, а затем в несколько кликов создать проектную модель с иными отметками. Модуль позволяет сделать несколько итераций поверхности и отображать их на чертеже по мере необходимости. Это наш основной рабочий процесс, который в nanoCAD GeoniCS реализован максимально прозрачно и эффективно. Отдельно отмечу удобную библиотеку топографических знаков — теперь оформление итоговых планов не требует ручной чертежной работы и полностью соответствует российским нормативам. Это современное российское ПО, которое полностью соответствует нашим требованиям в области проектирования промышленной экологии».

Внедрение продуктов «Нанософт» — платформы nanoCAD и модуля nanoCAD GeoniCS — было реализовано при поддержке фокус-партнера вендора, компании «АркСофт».