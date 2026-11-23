Внедрение RFID-технологий позволяет сократить ежегодные потери спецодежды на предприятиях на 90% — с 12% до 1,2% от общего количества рабочих комплектов. Такой потенциал цифровизации следует из расчетной модели Общенациональной ассоциации текстильного сервиса (ОАТС). Об этом CNews сообщили представители «БТК Сфера».

Согласно модели ОАТС, на машиностроительном предприятии с парком из 1,5 тыс. комплектов внедрение поштучного учета способно сократить ежегодные потери рабочей одежды со 180 до 18 изделий. Потенциальная экономия составляет около 730 тыс. рублей в год. При этом расчёты отражают прогнозируемый эффект от внедрения технологии и требуют подтверждения на практике.

Основой такого подхода становятся RFID-метки, которые позволяют автоматически фиксировать выдачу, возврат, стирку и ремонт каждой единицы спецодежды. Благодаря цифровому учёту предприятие получает информацию о состоянии и местонахождении рабочих комплектов, может своевременно организовывать их обслуживание, прогнозировать потребность в новых изделиях и предотвращать преждевременное списание.

«Цифровой учет позволяет перейти от закупок спецодежды по фиксированному графику к управлению её фактическим состоянием. Мы видим, сколько времени эксплуатируется каждый комплект, сколько стирок он прошёл и когда требуется ремонт или замена. Такой подход помогает предприятиям сокращать избыточные запасы, снижать затраты и уменьшать образование текстильных отходов», — сказала исполнительный директор «БТК Сфера» Ирина Киуру.

Практические результаты применения RFID-технологий уже демонстрируют зарубежные предприятия. Так, в норвежской больнице Nordland внедрение цифрового учета позволило сократить количество рабочих комплектов в обороте с 50 тыс. до 30 тыс., а потери изделий — на 70%, или примерно на 3,5 тыс. единиц ежегодно. Одновременно автоматизированная система обеспечила более 700 сотрудникам круглосуточный доступ к чистой униформе. Этот опыт показывает, что цифровизация позволяет не только сокращать потери текстиля, но и повышать эффективность его использования.

В России внедрение подобных технологий становится одним из перспективных направлений развития рынка профессионального обслуживания текстиля. По данным ОАТС, по итогам 2025 г. его объем достиг 50 млрд руб., увеличившись на 9%. При этом российский рынок средств индивидуальной защиты оценивается в 360 млрд руб., из которых около 200 млрд приходится на спецодежду. Сегмент аренды рабочих комплектов пока превышает лишь 5 млрд руб., занимая около 2,5% соответствующего рынка.

Несмотря на относительно небольшую долю, сервисная модель демонстрирует устойчивый рост. В 2023–2025 г. спрос на аренду текстиля ежегодно увеличивался примерно на 30%, а потенциал роста российского рынка текстильного сервиса в ближайшие пять лет оценивается более чем в 100 млрд руб. Расширение профессионального обслуживания создает условия для более широкого внедрения RFID-технологий, поскольку позволяет объединить цифровой учет, стирку, ремонт и своевременную замену спецодежды в единую систему.

По словам Ирины Киуру, дальнейшее развитие отрасли связано с переходом от разовых закупок к комплексному управлению жизненным циклом рабочих комплектов — от подбора размеров и выдачи сотрудникам до профессиональной стирки, ремонта и утилизации. По оценке ОАТС, применение такой модели на фармацевтических производствах потенциально позволяет сократить образование текстильных отходов до десяти раз.