Разработчик ПО для нефтегазовой отрасли автоматизировал подбор персонала с помощью Saby. ООО «Оил энд Гэс Продакшн Тулс» разрабатывает программное обеспечение для нефтегазовой промышленности и создает цифровые двойники нефтяных скважин на основе телеметрических данных. В компании работают 27 человек, сотрудники находятся в разных регионах России. Чтобы упростить подбор специалистов и кадровое администрирование распределенной команды, компания внедрила Saby. Об этом CNews сообщили представители «Оил энд Гэс Продакшн Тулс».

В день кадровый специалист обрабатывает от 50 до 60 откликов. Система помогает вести подбор от заявки руководителя до формирования базы подходящих кандидатов.

«Я получаю заявку от руководителя, и после этого могу непосредственно с этой же заявки сформировать новую вакансию и публиковать ее на все работные сайты, которые мы используем. Далее Saby автоматически собирает отклики, обрабатывает их и создает удобную карточку соискателя», — сказала Екатерина Викентьева, менеджер по персоналу ООО «Оил энд Гэс Продакшн Тулс».

Общаться с кандидатами и проводить видеособеседования можно прямо в Saby. Система формирует ссылку на встречу и отправляет приглашение. Соискателю не нужно регистрироваться на стороннем сервисе — достаточно перейти по ссылке. После отбора специалиста оформляют на работу в той же системе: Saby считывает персональные данные, а сотрудник получает электронную подпись для подписания документов.

Кроме подбора и оформления сотрудников, компания автоматизировала согласование командировок и отпусков, а также подготовку авансовых отчетов. Сотрудники загружают фотографии чеков и ваучеров, система распознает данные и переносит их в отчет, который затем поступает бухгалтеру на проверку.

«Благодаря Saby у меня есть возможность держать все необходимые данные в одном месте. Помимо этого, многие процессы теперь автоматизированы, и нет нужды больше взаимодействовать с отправкой документов и ожиданием документов. Достаточно просто зайти на платформу, нажать несколько кнопок, и нужный документ уйдет нужному сотруднику», — сказала Екатерина Викентьева.