Qlever Solutions модернизировала корпоративную аналитическую платформу для ресторанов IRB Family
Qlever Solutions завершила основной этап комплексной модернизации аналитического контура IRB Family («Интернэшнл Ресторант Брэндс»), франчайзингового партнера сети ресторанов быстрого обслуживания ROSTIC’S. Об этом CNews сообщили представители Qlever Solutions.
Проект начался с миграции корпоративной аналитики с Qlik Sense на российскую платформу PIX BI, а затем был расширен до развития DWH, инфраструктуры данных и новых аналитических приложений.
В рамках проекта специалисты Qlever Solutions перенесли с Qlik Sense на PIX BI более 20 корпоративных BI-приложений для финансового и операционного управления, маркетинга, продаж и топ-менеджмента. При миграции команда сохранила ключевые аналитические сценарии, востребованные бизнесом, отказалась от неиспользуемой функциональности и адаптировала приложения к архитектуре новой BI-платформы.
После завершения основного этапа миграции развитие BI продолжилось. Всего в рамках проекта перенесено и разработано с нуля более 25 BI-приложений. В аналитический контур вошли новые сценарии для топ-менеджмента, сверки данных с ОФД, контроля инвентаризации и других бизнес-задач. Также была реализована автоматическая рассылка отчетности, заменившая Qlik NPrinting.
Сегодня корпоративная аналитика IRB Family на базе PIX BI охватывает более 700 ресторанов, а BI-приложениями пользуются свыше 1300 сотрудников. Система обрабатывает порядка 10–15 млн чеков ежемесячно, обеспечивая единый аналитический контур для управления сетью.
Автоматизация отчетности позволила сократить трудозатраты аналитиков и руководителей направлений на сбор и подготовку данных. Суммарное время команды на формирование регулярного пула отчетов снизилось с 10 до 2,5 человеко-часов — на 75%.
По мере развития аналитической системы задачи проекта вышли за рамки миграции BI-приложений. IRB Family привлекла Qlever Solutions к аудиту и рефакторингу корпоративного хранилища данных (DWH). Команда модернизировала архитектуру DWH и технологический стек: Greenplum был заменен на Greengage, для аналитических витрин развернут ClickHouse, а Apache NiFi в качестве оркестратора заменен на Apache Airflow. Кластер ClickHouse был расширен с двух до четырех нод с репликацией данных.
Для витрин Greengage и ClickHouse также были организованы CI/CD-процессы, мониторинг и логирование. Модернизация проходила параллельно с переходом заказчика на облачную инфраструктуру: Greengage и новый четырехнодовый кластер ClickHouse были развернуты в облаке.
Все работы выполнялись без остановки действующей аналитики — сотрудники IRB Family продолжали пользоваться корпоративной отчетностью на протяжении всего проекта.
Сегодня DWH обрабатывает около 20 ТБ данных из 15 источников. Оперативные данные обновляются каждые два часа, остальные отчетные данные — три раза в сутки, что позволяет руководителям работать с актуальными показателями уже в течение рабочего дня.
После завершения основного объема миграции проект перешел в формат постоянного развития аналитической системы. Qlever Solutions продолжает создавать новые BI-приложения, дорабатывать существующие решения, развивать DWH и обеспечивать техническую поддержку аналитического контура.
В дальнейших планах — внедрение каталога данных и создание корпоративной шины данных, которые расширят возможности управления и интеграции.
«При переходе на новую BI-платформу для нас было важно сохранить ключевые аналитические процессы и одновременно развить существующую отчетность. В результате пользователи продолжили работать с привычными аналитическими сценариями уже в PIX BI, а новая архитектура позволяет постепенно расширять возможности системы в соответствии с задачами бизнеса», — сказал Андрей Тихонов, руководитель отдела по аналитическим системам IRB Family.
«Проект начинался как миграция BI-приложений, но по мере погружения в задачи IRB Family существенно расширился. Команда Qlever Solutions подключилась к рефакторингу DWH, модернизации инфраструктуры и созданию новых аналитических решений. В результате миграция переросла в постоянное развитие и поддержку аналитической платформы совместно с командой заказчика», — сказал Андрей Харлак, технический директор Qlever Solutions.
«Проект IRB Family демонстрирует, что переход на российскую BI-платформу может быть не разовой миграцией, а частью долгосрочной трансформации аналитического контура компании. Благодаря совместной работе команд IRB Family и Qlever Solutions удалось сохранить непрерывность ключевых аналитических процессов и одновременно создать основу для дальнейшего развития системы. Для нас особенно важно, что PIX BI в этом проекте стал частью масштабной корпоративной инфраструктуры данных, которая используется сотнями ресторанов и тысячами сотрудников», — сказал Владимир Иткин, старший директор по продажам PIX BI.
О проекте в цифрах: более 25 BI-приложений перенесено с Qlik Sense и разработано в PIX BI; 15 источников данных объединено в аналитическом контуре; 20 ТБ данных обрабатывает DWH; до 2 часов сокращен интервал обновления оперативных данных; 10–15 млн чеков обрабатывается ежемесячно; более 700 ресторанов охвачено аналитикой; более 1300 сотрудников используют корпоративную BI-систему; на ~ 75% сокращены трудозатраты на подготовку регулярной отчетности.