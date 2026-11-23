ГК ОТР и High Energy (ООО «ЭнергоТех», входит в состав группы компаний) выступили инициаторами создания профильного Совета по ЦОД в АПКИТ и получили единогласную поддержку членов Правления и высокую заинтересованность участников Ассоциации. Об этом CNews сообщили представители ОТР.

Ключевая задача Совета — создать для ИТ-сообщества понятный канал взаимодействия с инженерным сообществом, энергетическими компаниями и органами государственной власти. Возглавит работу в качестве Председателя Совета Арман Коспанов, директор по стратегии ГК ОТР.



Совет объединит разработчиков программного обеспечения, производителей ИТ-оборудования, интеграторов, провайдеров и заказчиков с проектировщиками, строителями, поставщиками инженерных систем и эксплуатирующими организациями. К диалогу планируется привлечь профильные министерства и ведомства, институты развития, финансовые и энергетические компании и отраслевые ассоциации. Основным приоритетом станет формирование постоянного диалога между участниками ИТ-рынка и отрасли ЦОД, направленного на подготовку конкретных рекомендаций и нормативных предложений, отражающих согласованную позицию рынка. Это позволит совместно наращивать и ускорять ввод новых мощностей, повышать надежность инфраструктуры.

Заинтересованность в работе Совета уже подтвердили действующие члены АПКИТ и представители профильной Ассоциации участников отрасли ЦОД.

«Сегодня развитие дата-центров определяется не только инвестициями и технологиями, но и качеством взаимодействия между ИТ-бизнесом, строителями, энергетиками и государством. Совет должен стать рабочим механизмом, который поможет выявлять барьеры, синхронизировать спрос и предложение, формировать единые отраслевые позиции и доводить их до конкретных решений. Консолидировать позицию всех участников рынка и выстраивать взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами для формирования сбалансированного и устойчивого развития отрасли ЦОД в России», — сказал Арман Коспанов.

«High Energy, как часть ГК ОТР, смотрит на развитие дата-центров не только с позиции инженерной компании. Мы объединяем взгляд разработчика программного обеспечения, системного интегратора, специалиста по информационной безопасности и создателя инженерной инфраструктуры. Это позволяет рассматривать ЦОД как единый комплекс, в котором технологические решения, надежность, безопасность и эффективность должны быть увязаны уже на этапе проектирования. Именно такого междисциплинарного подхода, на наш взгляд, не хватало в отраслевом диалоге. Поэтому в Совете по ЦОД АПКИТ мы видим возможность объединить компетенции участников рынка и вырабатывать комплексные решения - от технических требований до предложений по совершенствованию нормативной базы», – сказал Александр Горбунов, генеральный менеджер High Energy (ГК ОТР).

«Так сошлись звезды – скакнувший спрос на ИИ и большие данные, удары по ЦОДам и инфраструктуре, срочно потребовавшие как их физической защиты (604 Указ Президента), так и изменения архитектуры хранения и резервирования данных, сложности с поставкой современного оборудования, - все это просто заставило задуматься о создании специализированной площадки в нашем отраслевом сообществе. Первые обсуждения показали высокий спрос на такой центр компетенций и коммуникаций разных специалистов между собой. Уверен, что Совет поможет бизнесу, поможет потребителям, поможет государству. АПКИТ – давний и системный партнер в диалоге со всеми сторонами рынка», — сказал Николай Комлев, исполнительный директор АПКИТ, председатель Совета ТПП России по развитию ИТ и цифровой экономики.