«Квантом» и НППКТ подтвердили совместимость СУБД «Квант-Гибрид» с операционной системой «ОСнова». Тестирование проводилось на сертифицированной ФСТЭК России и на стандартной версиях операционной системы. Стенд был развёрнут под управлением «ОСнова 2.14» с ядром Linux 6.6.108, на которое устанавливалась сертифицированная ФСТЭК версия СУБД «Квант-Гибрид» 1.5.3. Об этом CNews сообщил представитель НППКТ.

В ходе испытаний специалисты проверили полный цикл эксплуатации системы: установку и инициализацию экземпляра СУБД, работоспособность кластера и механизмов отказоустойчивости, функции резервного копирования и восстановления, а также корректность работы встроенных средств криптографической защиты информации. Все проверки пройдены успешно, проблем в работе и взаимодействии компонентов не выявлено.

По итогам тестирования СУБД «Квант-Гибрид» признана полностью совместимой с операционной системой «ОСнова».

«Подтверждение совместимости с ОС «ОСновой» — еще один шаг к тому, чтобы заказчик мог строить суверенную инфраструктуру, в которой каждый компонент верифицирован: от операционной системы до СУБД. Для объектов КИИ и государственных систем это не опция, а базовое требование», — сказал советник генерального директора концерна «Гранит» Владимир Листов.

«Для нас важно, чтобы каждый компонент инфраструктуры был предсказуем в работе. Совместимость с «Квант Гибрид» расширяет экосистему ОС «ОСнова» и даёт заказчикам уверенность в стабильности и безопасности всей ИТ цепочки», — отметил начальник центра управления ИТ-решениями НППКТ Александр Задорнов.